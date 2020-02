Barátkozzon meg a gondolattal, önnek is lesz önvezető autója – mindenhol tesztelik őket

Egyre több autóipari cég épít pályát önvezető autók tesztelésére. Legutóbb a Bosch jelentette be, hogy erről tárgyal a kolozsvári önkormányzattal. Zalaegerszegen várhatóan 2020-ra készül el a pálya, a BMW a csehországi Sokolovban épít tesztelése alkalmas létesítményt.

A Bosch a napokban közölte, tárgyal a kolozsvári önkormányzattal arról, hogy a városban tesztelné az önvezető autókra kifejlesztett technológiáit.

Terveik között az is szerepel, hogy a német nagyvállalat egy tesztpályát is építene a környéken.

A Bosch egyik fő tevékenységi területét Kolozs megyében az önvezető autókkal kapcsolatos technológiák fejlesztése teszi ki, mint például a különböző radar- és videóeszközök, vagy a mesterséges intelligenciára alapuló önvezető technológiák. A Bosch már jó pár éve dolgozik Kolozs megyében vezetést segítő vagy helyettesítő megoldásokon. A vállalat világszinten is a terület egyik legjelentősebb innovátora, amely számos nagy autógyárral is együttműködik. Mindeközben nagyban készül a magyar kormányzat által finanszírozott hazai tesztközpont építése is. A magyar pálya elvileg jövő nyártól használható az autógyártók számára, első ütemeként egy kör alakú szakasszal, amely Európában a legnagyobb, 300 méter átmérőjű, és már el is készült. A teljes beruházás az eddigi adatok szerint körülbelül 42 milliárd forintba kerül. A tavalyi alapkőletétel után egy évvel 25-30 százalékban elkészült a járműipari tesztpálya, ahol ősszel egy német autógyár lesz az első, egyelőre meg nem nevezett ügyfél. Egyszerre akár 70 jármű tesztelését is végezhetik a komplex pályán. A speciális ügyfélkör miatt a város és a térség gazdaságát kedvezően alakítja majd át a létesítmény működése. Európában Németországban és Spanyolországban van csak ehhez hasonló pálya, de azok az önvezető járművek vizsgálatára még nincsenek felkészítve.

A zalaegerszegi pályán realisztikus városi környezetet is kialakítanak, ilyesfajta tesztkörnyezet jelenleg csak egy egyesült államokbeli létesítményben van.

A zalaegerszegi tesztpályán egy akár 250 kilométeres folyamatos sebességre alkalmas ovális pálya készül, de országúti és autópálya-szakasz is épül, összesen mintegy öt kilométeren. A járművek kezelhetőségét kanyargós, változatos domborzatú szakaszon vizsgálhatják, de többféle útállapotot és útviszonyt imitáló fékpálya is épül. Európában is egyedülálló módon a zalaegerszegi pályán nemcsak városi és közúti tesztkörnyezetben lehet majd vizsgálni a járműveket. Ausztriával és Szlovéniával megállapodva határon átnyúló tesztutakat is biztosítanak a fejlesztőknek, így a határt keresztező infrastruktúrában is tesztelhetik az autókat.

Aktivizálódik a BMW is: a bajor központú vállalatcsoport több mint százmillió euró összköltséggel épít tesztpályát a csehországi Sokolovban.

A mintegy félezer hektárnyi területen felépülő új központban a tisztán elektromos meghajtás, az intermodális digitalizáció és az automatizált járművezetés jövőbe mutató innovációit tökéletesítik majd a mérnökök. A BMW Groupnak ez lesz a negyedik jármű- és technológiatesztelési létesítménye. A Münchenhez közeli Aschheim városában, a franciaországi Miramasban és a svédországi Arjeplog városban a cég jelenleg összesen három jármű- és technológiatesztelési létesítményt üzemeltet, ezek azonban nem rendelkeznek elegendő kapacitással ahhoz, hogy maradéktalanul megfeleljenek a technológia fejlődésével párhuzamosan növekvő tesztelési és tökéletesítési követelményeknek. Nemrégiben jelentette be a Daimler is, hogy jó ütemben halad saját tesztközpontjának építésével, amely a német-svájci határtól nem messze lévő 520 hektáros terepen még 2015-ben kezdődött. Az összesen 200 millió euróba kerülő teljes pályát 2018 végén veheti birtokba a Daimler.