Elhagyják Szerbiát a kínai kereskedők – nem megy a feketézés?

Egyre több „kínai” bolt zár be Szerbiában, a kereskedők szerint a legfőbb ok a forgalom csökkenése és a túl magas bérleti díjak, írja a Blic. A lap szerint a kínai tulajdonban lévő boltok száma az utóbbi években mintegy 20 százalékkal csökkent. Ezelőtt öt évvel körülbelül 10 ezer ilyen üzlet volt az országban, ma alig 7500, s a Szerbiában tartózkodó kínai állampolgárok száma is 12 ezerről mintegy 7 ezerre csökkent. A kínai kereskedők azt állítják, rendkívüli mértékben csökkent a vásárlóerő Szerbiában, olyannyira, hogy az ő olcsó áruik is drágák a vásárlóknak. Új piacra főként Lengyelországban és Afrika egyes országaiban leltek, emellett sokan elmentek Bulgáriába, Romániába és Magyarországra, míg mások Horvátországba és Boszniába költöztek. A kínai üzletek közelében lévő szerb tulajdonú üzletek dolgozói viszont azt állítják, hogy a kínaiak főként azért mennek el, mert egyre nehezebben tudnak feketén dolgozni és egyre kevésbé tudják kivonni magukat az adó fizetése alól. Marko Radović, az Üzleti Hálózat nevű tömörülés tanácsadója is megerősítette a Blicnek, hogy sok kínai kereskedő elhagyta az országot, de – mint megjegyezte – helyettük érkeznek török és indiai kereskedők, akik ugyancsak azokat az áruféléket, tehát ruházatot, játékokat és háztartási eszközöket kínálják, mint a kínaiak.