Ezek a családok a legmenőbbek a világon

Közel két számjegyű növekedéssel zárták a legsikeresebb családi cégek az elmúlt két évet – mutat rá az EY és a svájci St. Gallen Egyetem friss Global Family Business Index rangsora. A világ 500 legnagyobb, családi hátterű vállalkozásának listájára az idén már felkerült a Magyarországon is ismert JCDecaux, a Bosch és a Hyatt hotellánc is. A sok esetben vezetői generációváltás előtt álló cégek egyre több külsős szakértőt vonnak be a szervezet irányításába.

Az utóbbi két évben mintegy 9,9 százalékkal növekedett az 500 legnagyobb családi vállalat összbevétele, míg a Fortune 500-as listán szereplő cégek eredménye ebben az időszakban gyakorlatilag stagnált (0.06%). A rangsorolt vállalatok átlagos bevétele mintegy 15 milliárd dollár, közel másfél milliárddal több, mint egy évvel korábban.

Az indexet az amerikai Walton család tulajdonában lévő, közel 500 milliárd dollár bevételű Wal-Mart vezeti, amit a német Porsche család Volkswagen vállalata követ több mint 280 milliárd dollárral.

A listán jegyzett vállalkozások közel fele (46%-a) Európából, mintegy harmada (30%) pedig Észak-Amerikából került ki. Az ötszázak élmezőnyében számos idehaza is jól ismert márka található, ilyen többek között a Ford, a BMW, az ALDI, a DELL, az LG, vagy az IKEA.

Az elemzés szerint egyre nagyobb arányban vonnak be kívülről érkező szakembereket a családi vállalkozások irányításába. A listára újonnan bekerült szervezetek igazgatóságának több mint háromnegyede (78%) már nem a családtagok közül kerül ki.

„A felmérés is bizonyítja, hogy a családi vállalkozások igazán sikeresek lehetnek, és bizonyos piaci szituációkban akár előnyt is élvezhetnek a piaci versenyben. Ugyanakkor tulajdonosi és irányítási jellegzetességeik miatt számos sajátos problémával kell szembenézniük, amelyek közül többel a hazai családi vállalkozások többsége csak mostanában szembesül. Magyarországon a következő öt évben több ezer cég vezetője lesz nyugdíjas korú, így el kell gondolkodniuk az irányítás átadásán vagy a szervezet értékesítésén, ugyanakkor erre, illetve külső szakemberek bevonására a menedzsmentbe azért számos jó példa is van már. Arra is számítunk, hogy a családi vállalkozások közül egyre több megjelenik a tőzsdén nálunk is, aminek hatékony lefolytatása szintén külső szakértő bevonását igényli” – mondta el Nagy Ferenc, az EY tranzakciós tanácsadással foglalkozó üzletágának szakembere.

Az új technológiákat alkalmazó szervezetek száma is jelentősen növekedett. Ebben az évben már 68 intelligens infrastruktúrát alkalmazó „okoscég” található a listán, így a technológiafüggő szektorokban tevékenykedő társaságok aránya 38 százalékra nőtt. Továbbra is a fogyasztási cikkekkel és kiskereskedelemmel foglalkozó cégek között található a legtöbb családi vállalkozás. Az indexben majdnem minden harmadik cég (31%) ilyen típusú, bár számuk jelentősen, 22 százalékkal csökkent.