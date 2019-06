Ezekben az országokban szinte lehetetlen állampolgárságot szerezni

Általában arról hallunk, hogy az amerikai állampolgárság megszerzése a legnehezebb, azonban ez korántsem az egyetlen ország, ahol szinte lehetetlen állampolgárságot szerezni. A Business Insider összegyűjtötte azokat az országokat, ahol a legnehezebb állampolgárrá válni.

Vatikán

A Vatikán a legkisebb ország a Földön, részben azért is, mert náluk az egyik legnehezebb állampolgárságot szerezni. Akkor válhatunk a Vatikán állampolgárává ha bíborosok vagyunk és egyúttal Vatikánvárosban vagy Rómában élünk, vagy a Szentszék képviselőjeként, vagy ha esetleg Vatikánvárosban élünk tisztségviselőként vagy a katolikus egyház szolgálatában.

Liechtenstein

Liechtenstein, egy apró, hegyvidéki ország Ausztria és Svájc között, alig 40 ezer lakossal. Ha az állampolgárává akarunk válni, legalább 30 éven át kell a festői városban élnünk, azonban, ha már egy ott élő állampolgárral házasodunk össze, akkor ez az időtartam 5 évre csökken. Az pedig biztos, hogy le kell mondanunk a jelenlegi állampolgárságunkról.

Bhután

Bhután Ázsia délkeleti részén fekvő, egyik legelzártabb ország. Csak 1974-ben meg kapuit a turisták számára és továbbra is keményen szabályozza és felügyeli a beutazást. Ha mindkét szülőnk bhutáni polgár, akkor automatikusan mi is azokká válunk, de ha csak egyikük, akkor 15 évet le kell élni az országban, mielőtt igényelnénk az állampolgárságot. Azok pedig, akiknek egyik szülője sem bhutáni és nem is kormányzati alkalmazottként dolgozik, annak 20 évet kell leélnie ott, és meg kell felelnie egy sor követelménynek, többek között nem cselekedhet az uralkodó vagy az ország ellen.

Katar

Az a hír járja, miszerint Katar évente 50 külföldi lakost fogad állampolgárává. Ennek feltétele például, hogy 25 éven át állandó lakóhellyel kell rendelkeznünk az országban, anélkül, hogy két egymást követő hónapban elhagynánk az országot. Ha esetleg az apánk nem katari, akkor mi sem kapjuk meg az állampolgárságot – még ha édesanyánk katari, akkor sem.

Egyesült Arab Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségekben akkor válhatunk állampolgárrá, ha például 30 éven át jogszerűen tartózkodunk az Emirátusokban. Viszont, ha arab állampolgárok vagyunk Ománból, Katarból vagy Bahreinből, akkor jelentősen könnyebb a helyzet, ezesetben három év ott tartózkodás után kérelmezhetjük az állampolgárságot.

Kuvait

Ha 20 évig Kuvaitban élünk, kérhetünk állampolgárságot, de csak akkor, ha muzulmán hitűek vagyunk. Az is elengedhetetlen, hogy folyékonyan beszéljük az arab nyelvet. A törvény azt is kimondja, hogy egy kuvaiti férfi felesége 15 év után kérvényezheti az állampolgárságot.

Svájc

A legújabb törvények szerint ezentúl előbb a letelepedési engedélyt kell megszerezni, csak ezután következhet az állampolgárság és 10 éven át kell a kérvényezést megelőzően Svájcban élni. Ebből az utolsó 5 évből legalább hármat pedig ugyanazon a településen.

Kína

A kínai törvények lehetővé teszik ugyan a külföldiek számára, hogy állampolgárokká váljanak, de főként akkor, ha már kínai állampolgár rokonokkal rendelkeznek, Kínában telepedtek le, vagy "más jogos indítékaik vannak". Ha nincs kínai rokonunk, aki ráadásul még Kínában is él, akkor az esélyeink elég rosszak.