Ezeket a szavakat ismernie kell

Nem is olyan rég, az unikornis szóról még a gyerekszobára, vagy egy fantasy regényre asszociáltunk. Különös módon napjainkban többet használják a szót, mint valaha - nem csoda, hisz jelentése megváltozott. A Business Insider összegyűjtötte azokat a szavakat, amelyek az idei évben hasonló jelentésváltozáson mentek keresztül - az üzleti, politikai, közéleti áramlatoknak köszönhetően. Unikornis A szó hallatán sokaknak az egyszarvú, lóhoz hasonlító mitológiai lény jut eszébe. A pénzügyi világban az ilyen unikornisok egyáltalán nem léteznek. Léteznek viszont olyan startup cégek, amelyek értéke eléri, vagy meghaladja az egymilliárd dollárt - szakzsargonban ezeket szintén unikornisnak nevezik. A kockázati tőkebefektetésekkel foglalkozó Aileen Lee 2013-ban kezdte a szót használni az ilyen cégekre - pont azért, mert mitikus társaikhoz hasonlóan igencsak ritkák voltak. Négy évvel később azonban már több mint 200-ra gyarapodott a számuk. Ilyen cég például az Uber vagy a Hulu. A mitológiai gyökerekre emlékeztet az is, hogy az ilyen cégekben általában megvan az a potenciál, hogy átalakítsák a pénzügyi és a kulturális normákat. Hópehely (Snowflake) A politikai életben terjedt el az idén a szó, főleg pejoratív értelemben. A konzervatívok az olyan liberálisokat hívják így, akik különösen érzékenyek. A “hópehely generáció” egyébként az 1996-os Fight Club című könyben szerepel, amelyből később legendássá váló filmet is forgattak. “Nem vagy különleges. Nem vagy szép és egyedi, mint egy hópihe. Ugyanaz a rothadó szerves anyag vagy, mint minden más” - szól az idézet a könyből. A szó olyannyira népszerű lett, hogy egy egész generáció jelzőjévé vált. Különösen népszerű Donald Trump köreiben - azokra mondják, akik például az egyetemeken a “biztonságos zónákat” keresik, amelyben nem érheti őket semmilyen bántódás. Trump és hívei szakítani akarnak az amerikai társadalom egy részében elterjed és túltolt politikai korrektséggel. Normalizálni Szintén politikai felhangokat kapott ez a szó, amely eredetileg valami olyasmit jelent, hogy valamilyen folyamatot visszaállítanak a normális, eredeti állapotába. Például két viszálykodó ország között a régi, baráti kapcsolatokat. Az amerikai elnökválasztás után azonban elkezdték más értelemben használni. Arra utalnak vele, hogy meg kell változtatni a társadalmi standardokat annak érdekében, hogy az emberek elfogadjanak olyan ötleteket is, amelyek kívül esnek az általánosan elfogadott, mainstream normákon. A “gyűlölet normalizálása” például ilyen értelemben nem azt jelenti, hogy valamilyen extrém és gyűlöletes retorikát kellene megszelidíteni és beilleszteni a közbeszédbe. A kifejezés pont arra utal, hogy a modern diskurzust kell átfogalmazni, hogy az extrém kifejezések normálisnak tűnjenek benne. Aktív lövész (Activ shooter) Ha egy átlagos amerikai meghallja, vagy elolvassa ezt a kifejezést (active shooter), egy pillanatra összerezzen, attól tartva, hogy valahol az Államokban újabb tömegmészárlás történt. Pár évvel ezelőtt a kifejezésen azt értették, ha valaki rendszeresen, hobbiból vagy hivatásszerűen akár, de kijár a lőtérre és gyakorol. A fegyveres, főleg automata-félautomata fegyverekkel elkövetett merényletek nyomán azonban drámai felhangokat kapott a kifejezés. A rendőrségi szakzsargonban már az 1970-es évek végétől használták olyan személyekre, akik részt vettek valamilyen fegyveres bűncselekményben. A Columbine High Schoolban elkövetett 1999-es vérengzés után azonban a köznyelv is átvette ezt az értelmezést. Álhírek (Fakenews) “Fake news, fake news” - pötyögi be oly sokszor Donald Trump amerikai elnök Twitter üzeneteibe ezt a szókapcsolatot. Az álhíre persze legalább olyan régi műfaj, mint maga a hír, ám az elmúlt években az emberek egyre kevésbé értenek egyet abban, hogy mit is jelent, de főleg abban, hogy mi számít annak. Trump például minden olyan híradást ilyennek tart, ami őt negatív színben tünteti fel - teljesen mindegy, hogy amúgy a sztori igaz-e vagy sem. Ők A “they” (ők) szócska az angol-amerikai köznyelvben elvesztette semleges státuszát. Először az Egyesült Államokban kezdték el használni az olyan emberekre, akik sem nőnek (she), sem pedig férfinak (he) nem tekintik magukat. A nemi identitást kerülő szót 2015-ben az Év szavának választották, ezt követően terjedt el használata szélesebb körben is. Furcsa lehet persze, hogy a többes számú névmást (ők) kezdték el használni egyes számban is. Ez azért van, mert egyes szám harmadik személyben a semleges nemű személyes névmást (it) tárgyak megjelölésére szokták használni.