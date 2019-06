Jövő héten fókuszban a hazai inflációs adatok

Szerdán ismerhetjük meg az áprilisi kiskereskedelmi adatokat idehaza

A kiskereskedelmi üzletek forgalmának februári kiemelkedő, 8,4%-os növekedését követően márciusban kismértékben visszaesett a forgalombővülés a szektorban; 2018 márciusához viszonyítva 4,9%-os növekedést regisztráltak (kiigazítatlan adatok), mely azonban továbbra is dinamikus bővülést jelez az ágazatban.

A rendelkezésre álló információk alapján 2019 és 2020 folyamán a foglalkoztatás és a bérek mérsékeltebb növekedését várjuk a tavalyi évben látott mértékhez képest. Ebből következően a fogyasztásbővülés is kismértékben lassulhat a 2018-as évben tapasztalthoz képest idehaza. Azonban ezt a negatív hatást képes lehet ellensúlyozni a továbbra is magas fogyasztói bizalom és a korábbi évek elhalasztott fogyasztása. Így összességében idén és jövőre továbbra is dinamikus fogyasztásbővülésre számítunk, bár ennek mértéke várakozásunk szerint elmarad a 2018-as évben mért szintekhez képest. Előrejelzésünk szerint a tavalyi 5,3%-os háztartási fogyasztási kiadásbővülés után az idei évre 4,8%-os, jövőre 3,9%-os növekedés várható.

A hazai ipari szektor áprilisi teljesítményét csütörtökön közli a KSH

Már februárban is emelkedett a hazai ipari termelés növekedési dinamikája a januári 4,4%-ról 6%-ra, azonban márciusban tovább folytatódott ez a pozitív tendencia, 8%-os termelésbővülést regisztráltak idehaza (év/év alapon számítva, kiigazítatlan adatok). A márciusinál magasabb növekedést 2017 májusában láthattunk utoljára (9%).

A hazai ipari termelésre vonatkozó bizalmi indexek még kedvező szinteken járnak, ugyanakkor a két legfontosabb indikátor eltérő dinamikát mutatott márciusról áprilisra, mindazonáltal továbbra is kedvezőek a szektor rövid távú kilátásai. Ugyanakkor előretekintve, a 2019-es év egészében várakozásunk szerint lassulhat az ipari termelés növekedése a korábban tapasztalt szintekhez képest. Ennek oka egyrészt, hogy mérséklődést várunk a hazai gazdasági aktivitásban a tavalyi kiemelkedő évhez viszonyítva az üzleti ciklus előrehaladott állapota miatt. Továbbá az eurózóna feldolgozóipara is az utóbbi időszakban visszafogottabb teljesítményt mutatott, ezenkívül az övezet iparára vonatkozó bizalmi indexek - kisebb kilengések mellett - folyamatosan csökkennek 2018 eleje óta. Mindazonáltal a vállalati nagyberuházások eredményeként az elmúlt évek során érdemben bővültek a hazai feldolgozóipari kapacitások, így az új piacok megszerzése képes lehet ellensúlyozni a hazai ipar teljesítményére irányuló negatív hatásokat.

Pénteken publikálják a májusi inflációs adatokat

Várakozásunk szerint 2019 májusában 3,8%-os lehetett az infláció a tavalyi év májusához viszonyítva, mely a dinamika kismértékű lassulását jelenti az áprilisi 3,9%-os inflációhoz képest, azonban még így is magas szinten maradhat az árszínvonal-emelkedés idehaza. A külső inflációs nyomás továbbra is alacsony, viszont idén májusban az üzemanyagárak tovább emelkedtek áprilishoz képest.

A hazai bérek várakozásunk szerint az idei évben tovább emelkedhetnek elsősorban a továbbra is feszes munkaerőpiac miatt. Ezt tovább fokozza a 2018. év végén meghozott kétéves bérmegállapodás. A keresetek prognosztizált emelkedése az árakba is begyűrűzhet. Azonban a vállalati szektornál jelentkező folyamatos bérköltség-emelkedés profitra gyakorolt negatív hatását a várható munkáltatói járulékcsökkentések részben tudják majd ellensúlyozni (szociális hozzájárulási adó kulcsának 2 százalékpontos mérséklődése július 1-jétől). Mindezekből eredően jelentős árnyomás érkezik a magyar gazdaságból, így várakozásunk szerint idén és jövőre is 3% felett maradhat a maginfláció idehaza (2019: 3,7%, 2020: 3,5%, éves átlag, év/év alapon). Azonban az olajárakra vonatkozó negatív kilátások miatt 2019-re és 2020-ra is a 3%-os cél körüli inflációt várunk (2019: 2,9%, 2020:3%), bár a legfrissebb adatok függvényében felfelé mutató kockázatok vannak jelen az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésünk tekintetében.