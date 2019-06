Kihirdették az MVM Edison startup verseny nyerteseit

Az MVM Csoport által életre hívott Edison program január elejéig várta a jövő legígéretesebb, kreatív, piacképes, környezetbarát és energiahatékony fejlesztéseit. A szakmai zsűri elsőkörös értékelései alapján a közel 100 jelentkezőből végül nyolc csapat kapta meg a lehetőséget, hogy részt vegyen a Smart Future Lab Zrt. (SFL) által megszervezett képzési programban, amelynek zárásaként színpadra léphettek a szakmai zsűri előtt a fináléban. A három nyertes csapat lehetőséget kap arra, hogy akár 50 millió forint értékű magvető befektetést nyerjen el az MVM Csoporttól.

A verseny során olyan kezdeményezéseket kerestünk, amelyek valós problémákra kínálhatnak megoldásokat, könnyebbé tehetik az MVM ügyfeleinek mindennapjait, illetve hatékonyabbá tehetik a hazai energetika működését. A szakmai zsűri által legjobbnak talált három nyertes csapat olyan kivitelezhető innovatív megoldásokat prezentált, amelyek nagyban hozzájárulhatnak stratégiai fontosságú törekvéseinkhez

– mondta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A kiválasztása során kiemelt szempont volt, hogy az energetikai szektort célzó pályamunkák széles körben hasznosítható megoldást kínáljanak, valamint – megfelelő anyagi és szakmai támogatással – piaci körülmények között is értékesíthetőek legyenek.

A legjobbnak ítélt három projekt ötletgazdái egy tanulmányutat is nyertek az IBM franciaországi dizájnközpontjába, valamint egy 3 millió forint értékű kommunikációs csomagot, ami lehetőséget biztosít kommunikációs stratégia alkotására, arculattervezésre, de akár piackutatásra is, amelyek nélkülözhetetlen elemei egy sikeres vállalkozás beindításának.

A MVM Edison nyertes startupjai:

InCharge

Minden, elektromos autóval járó sofőr találkozhatott már azzal a „problémával”, hogy egy hosszabb út során töltenie kell járművét. Az ezzel összefüggő, a hatótávot, a megfelelő töltő megtalálását, illetve a tankolás közben elérhető időtöltéseket illető kérdésekben nyújt segítséget az InCharge által kínált szolgáltatás. Az alkalmazás funkciói kiszámíthatóvá és egyszerűbbé teszi az elektromos autók töltését a felhasználók számára, az üzemeltetőket pedig segíti töltőik kihasználtságának növelésében. A csapat célja egy olyan, teljes körű applikáció fejlesztése, amellyel gyorsan és egyszerűen tervezhetővé válik bármilyen utazás, figyelembe véve az elektromos autó adatait, a töltőhálózatot, az időjárási körülményeket, illetve az útviszonyokat is. A csapat minden tagjához közel áll az energetika, ezért egyértelmű volt számukra, hogy az MVM EDISON startupversenyére nevezzék projektjüket. Céljuk, hogy az ötlet fázisból egy befektetésre, piacra lépésre kész projektté váljon elgondolásuk. Csapattagok: Kálmán Kornél, Kertész Dávid, Putti Krisztián, Tóth Zsófia, Tóth Bence

Magnelit

Manapság minden testreszabható és okos, miért ne lehetnének a lámpák is ilyenek? A Magnelit csapat egy mágneses, moduláris okoslámpa családdal nevezett a versenyre. A fényforrás mágneses modulokból épül fel, ezek szabadon, szerelés nélkül variálhatók, így az eszköz más és más formát, funkciót tölthet be. Lehet függő, mennyezeti, álló és fali, készülhet fából, kőből, fémből vagy akár textilből, annak érdekében, hogy minden egyedi igényt kielégítsen. Az okos világítási modul lehetővé teszi, hogy a lámpákat mobileszközzel, akár egy okos otthon részeként hangvezérléssel lehessen ki- és bekapcsolni, időzíteni, fényerőt állítani, aktiválni a beprogramozott világítási sémákat, hangulatfényeket, de akár órának és ébresztőnek is használható a termék. A csapat célja a sorozatgyártás és a külföldi piacra lépés, hogy a lehető legtöbb ember otthonába csempészhessenek némi játékos egyediséget. Csapattagok: Pánczél Patrícia, Berger Dániel, Kismartoni Zsolt

MET3R ZenCharge

Egyre nagyobb teret hódítanak az elektromos autók, tömeges elterjedésükre azonban a villamosenergia hálózatok még nincsenek felkészülve. Éppen ezért sok milliárdos hálózatbővítésre, vagy éppen okos szabályozó technológiákra lesz szükség – éppen az utóbbi körbe tartozik a Zencharge fejlesztése. A találmány a villanyautók töltését szabályozza, a versengő töltési igények elosztásával. Az üzemeltetőket mindez segíti töltőik kihasználtságának növelésében, illetve lehetővé teszi, hogy például a lakóház áramellátását se terhelje túl az e-járművek töltése. A Zencharge teszteléséhez egy energiaszolgáltató partnert keresnek a fejlesztők, partnerük segítségével a rendszert működés közben is szeretnék kipróbálni. Ha sikerül továbblépniük, jövőre elkezdenék az értékesítést a nyugat-európai és az észak-amerikai piacon, ott ugyanis magasabb az e-autók koncentrációja, így az fejlesztők által megoldani kívánt problémák is gyakrabban merülnek fel. Csapattagok: Pesti Csaba, Kenessey Tamás, György Levente, Sipos Bence

Az MVM Edison program zsűritagjai között szerepel Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai innovációs igazgatója, Márton István, a Smart Future Lab Zrt. vezérigazgatója, Rehus Péter, az IBM Magyarország országigazgatója, Dervalics Ákos, az InnoEnergy HUB Hungary vezetője, valamint Csendes Olivér, a Pioneers Ventures befektetői hálózat vezetője.