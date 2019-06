Magyarország legjobb üzletembereit díjazza az EY

Idén is meghirdeti az EY Az Év Üzletembere díjat a világ egyik vezető tanácsadócége. A Magyarországon már másfél évtizede működő program olyan hazai vállalkozókat mutat be, akik sikereikkel előremutató gazdasági és társadalmi változásokat érnek el. Az elismeréssel a győztes számára új lehetőségek nyílnak meg az üzleti élet nemzetközi színterén.

„A 2003 óta magyarországi hagyományokkal is rendelkező globális díj célja, hogy azokat a tehetséges üzletembereket kutassa fel és kapcsolja össze a világ minden táján, akik már most élen járnak az innováció, a növekedés és a modern technológiák alkalmazásának területén. Olyan agilis vezetőket mutatunk be, akik felelősséget vállalnak cégük környezete, valamint a társadalom iránt, elég ambiciózusok ahhoz, hogy a piaci trendek elébe menjenek, és újításaikkal a következő szintre emeljék vállalatukat a digitalizáció és a globalizáció által hajtott gazdaságban” – hangsúlyozta Rencz Botond, az EY vezérigazgatója.

Az elismerés mellett a program külön kiemeli azokat a vállalkozókat, akik az újgenerációs gyártástechnológiák, az adatalapú okosmegoldások, a vásárlókkal közös értékteremtés vagy az életminőség javítása területén értek el kiemelkedő eredményeket. A díjra a jelentkezési határidő 2019. szeptember 15-e.

A korábbi évekhez hasonlóan a beérkező pályázatokat elismert üzletemberekből álló független bírálóbizottság értékeli. A zsűri elnöke a legutóbbi győztes Váradi József, a Wizz Air alapító-ügyvezetője, tagjai pedig Bárány László, a Master Good cégcsoport alapítója, Gattyán György, a Docler cégcsoport alapító-tulajdonosa, a FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség) alelnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank Zrt. vezérigazgatója, Lám István, a Tresorit társalapítója és ügyvezető igazgatója, Nyúl Sándor, a Gránit Csoport Igazgatóságának elnöke, Szabó Antal, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. alapítója, valamint Wáberer György, a Wáberer Group elnöke.

A magyarországi program nyertese részt vesz a verseny nemzetközi döntőjén Monte-Carlóban. Legutóbb Váradi József kiemelkedő eredményt ért el a világversenyen. Közép-Kelet-Európa legnagyobb diszkont-légitársaságának vezetője már egy többszáz főt számláló globális üzleti közösség tagja, amely idén tovább bővül, hogy még hangsúlyosabb szerepet töltsön be a gazdasági fejlődésben. A díjat ma már több mint 60 országban ítélik oda évről-évre.

További információ az EY Az Év Üzletembere Díjról: www.eoy.hu