Miért nem jutott el a Srí Lanka-i figyelmeztetés a kormányhoz?

Már 311 főre emelkedett a Srí Lanka-i merényletsorozat halálos áldozatainak száma, és 500 sérültről számolnak be a nemzetközi hírügynökségek. Az áldozatok között brit, amerikai, török, kínai, portugál, indiai, ausztrál, japán állampolgárokat is számon tartanak, emellett három dán gyerek is életét vesztette.

A Srí Lanka-i kormány hétfőn jelentette be, hogy egy helyi szélsőséges csoport, a Nemzeti Tauhít Dzsamaat követte el a húsvétvasárnapi támadásokat.

A hét öngyilkos merénylő mindegyike Srí Lanka-i állampolgár volt. A hatóságok azt gyanítják, hogy a szélsőségesek mögött egy nemzetközi terrorszervezet állhat.

Hivatalos értesülések szerint a rendőrség a támadások előtt több mint egy héttel figyelmeztetett arra, hogy templomok válhatnak merényletek célpontjaivá. A CNN szerint a rendőrség már április elején kapott jelzéseket az indiai és az amerikai titkosszolgálatoktól, sőt a merénylők neve is szerepelt egy dokumentumban.

Az Euronews szerint Prijalal Disszanajake rendőrfőkapitány-helyettes április 11-i tájékoztatójában azt írta: egy helyi iszlamista csoport katolikus templomok és India Srí Lanka-i nagykövetségének megtámadására készül. A jelentésben több gyanúsított neve szerepelt, akik a christchurchi mecsetek elleni támadást követően más vallások ellen uszítottak.

A tájékoztatót több rendőri egység megkapta, de az információ nem jutott el Ranil Vikremeszinghe kormányfőhöz és minisztereihez, így semmilyen óvintézkedésre nem került sor.

A kormányfő viszonya feszült a biztonsági erőkkel, amelyek Maitripala Sziriszena elnök és védelmi miniszter irányítása alatt állnak. Sziriszena tavaly októberben eltávolította Vikremeszinghét tisztségéből, de döntését a legfelsőbb bíróság alkotmányba ütközőnek minősítette, és érvénytelenítette.

A 21 millió lakosú Srí Lanka 70 százaléka buddhista vallású, 12 százalék hindu, 10 százalék muszlim, és 7 százalék, vagyis mintegy 1,2 millió lakos katolikus.

A polgárháború vége - 2009 - óta eddig nem volt jelentősebb támadás vagy terrorcselekmény az országban, de a különböző vallások hívei között rendszeresen vannak súrlódások és kisebb atrocitások.