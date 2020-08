Mire számíthat, aki zöldhullámos vállalkozást indít Budapesten?

A fenntartható jövő mindig apró lépésekkel és velünk kezdődik - derült ki abból a beszélgetésből, amelynek keretében az UniCredit Bank a Loffice Budapest szervezésében sikeres fiatal vállalkozókat kérdeztek arról, mennyire érdekeltek a fenntarthatóbb környezet kialakításában, és pénzügyi téren mennyire éri ez meg nekik.

Elektromos autók a belvárosi dugók és parkolási nehézségek ellen

Az elektromos carsharing szolgáltatás, a

2016-ban 45 autóval indult, ma pedig már több mint 200 autón osztoznak a főváros zöld gondolkodású lakói. Michaletzky Bálint, a cég vezetője elismeri, benzines autókkal nagyobb lenne a cég profitja, de ha lehet ezt környezetbarát módon is megoldani, akkor miért csinálná másképp? Úgy gondolja,

, a GreenGo pedig olyan pozitív üzenetet hordoz, hogy sokan szívesen csatlakoznak a céghez, és ma már egyre többeknek fontos, hogy környezetkímélően utazzanak.

Pálmaolajböjt és szívószálmentes vendéglátóhelyek

A Felelős Gasztrohős Alapítvány vendéglátóhelyek „zöldítésével” foglalkozik. Vighné Boóc Judit azért csatlakozott az alapítványhoz, mert cukrászként rendkívüli pazarlást tapasztalt, és érdekelte, hogy lehet felelősen működtetni egy éttermet. A

minősítést csak azoknak ítélik oda, akik működésükkel nem terhelik a környezetet, akik nem használnak polisztirolhab dobozt és pálmaolajat, minimum 30% magyar alapanyagot, egy minősített környezetbarát tisztítószert használnak, egy minősített bioterméket vagy alapanyagot használnak, legalább 2 vegetáriánus fogásuk van és folyamatosan törekednek a környezetbarát működésre. Szerinte, ha vállalkozóként, étteremtulajdonosként jót teszel (pl. nem csomagolsz polisztirolba), akkor egy gyorsan terjedő üzenetet adsz át a vendégeidnek, és vonzó leszel a hasonlóan gondolkodók szemében.

Épület, ami mozgásra ösztönöz

Az új Telekom székházat is jegyző

az építészet felelősségéről beszélt, hiszen épületeink a globális energiafelhasználás 40%-át teszik ki, hosszú távon nyomot hagynak, ezért fontos, hogy ökológiai lábnyomuk minél kisebb legyen. Egy energiahatékony épület szerinte nem feltétlenül kerül többe egy hagyományosnál, de az elején még több befektetést igényel. Építészként szem előtt kell tartani a fosszilis energiák csökkentését, a természeti források (pl. víz) használatát, és nagyon fontos az is, hova tervezünk egy épületet. Az okos épület idővel megtérül: a fenntartó számára sokkal költséghatékonyabb lesz az üzemeltetése, a benne dolgozók pedig egészségesebb munkakörnyezetben dolgozhatnak és büszkék is rá.

Egy épület a benne élők egészségét is javíthatja, ha mozgásra sarkall, például okos vonalvezetéssel, megvilágítással a lift helyett a lépcsők használatára ösztönöz. Hosszú távon a napi néhányszori lépcsőzés vagy séta a szívpanaszokat vagy akár a stroke kockázatát is csökkentheti.

Akadálymentesített edzőterem látás- és mozgássérülteknek

civilszervezetként támogatói adományokból működik. Megváltozott munkaképességű embereknek teremt munkahelyet, akadálymentesített edzőterme pedig a mozgás örömét osztja meg ép- és fogyatékkal élőkkel.

Támogatások terén a

említi, amikor lefutott kilométereinkkel hitelesíthetünk egy vállalkozást. 2010-ben civilek még mindössze 1-2 millió forintot tudtak futással gyűjteni, ma már a jótékonysági futók akár 70-80 millió forintot „talpalnak össze” és juttatnak el szervezetekhez.

A nagyvállalati adományozás kapcsán a bankok felelős és tudatos döntéseit említi: ahogy a hitelkihelyezésnél is alapos vizsgálat alá veszik a kihelyezett összeg megtérülését, úgy az adományok kapcsán is jól átgondoltan állnak egy-egy szervezet mellé. Az UniCredit Bank Lépj velünk! pályázatán két éve többkörös előszűrés és komoly szakmai zsűri bírálatát követően nyertek támogatást. A díjra nagyon büszkék és megerősítette őket a tudat, hogy a bank úgy gondolta, az összeg a Suhanj!-nál társadalmilag jól hasznosul. Hozzátette, azóta is jó látni, hogy mélyszegénységben élőkön hogyan próbálnak segíteni egyes civil szervezetek a bank CSR programja keretében.

Nem tagadja, hogy egy zöld vállalkozásnak vannak nehézségei és indulási költsége is nagyobb, de biztat, hogy használjuk ki a korán jövők előnyét, mert sok ember csatlakozna szívesen fenntarthatósági célokhoz, és szánna rá a pénzéből és idejéből. Végezetül és útravalóul a beszélgetés résztvevői

fontosságát emelték ki: a fenntartható jövő mindig apró lépésekkel és velünk kezdődik.