Miközben nyaralunk, lehet, hogy otthon épp kirámolják a lakásunkat. Így védekezzünk!

Nincs annál rosszabb, mint amikor egy jól sikerült nyaralásról arra érünk haza, hogy míg mi gondtalanul pihentünk, betörtek a lakásunkba és az értékes vagyontárgyainkat meglovasították. Mi is tehetünk azért, hogy ne ez a látvány fogadjon minket. Ám még a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is megtörténhet a baj, ami esetén egy körültekintően megkötött lakásbiztosítás jóvoltából legalább az anyagi kárunk megtérülhet. Sokaknak nehéz megállnia, hogy nyaralási élményeiket azon nyomban megosszák rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel a közösségi oldalakon. Csakhogy e képekből azok is következtethetnek arra, hogy az otthon üresen áll – pláne, ha a fotókon valamennyi családtag szerepel –, akik éppen megfelelő betörési célpontokat keresnek.

Az ő számukra csak kapóra jön, ha korábban még fel is töltöttünk fotókat a lakásunk belsejéről, az értéktárgyainkról, vagy olyan kommenteket posztoltunk, amelyekből kiderül, mit is rejt az otthonunk.

Ha viszont a legnagyobb elővigyázatosságunk ellenére is megtörténik a baj, fontos, hogy legyen lakásbiztosításunk, amivel legalább az anyagi kárunk megtérülhet – hívják fel a figyelmet a Netrisk.hu biztosítási portál szakértői.

A „betöréses lopás biztosítás” esetén fontos, hogy a biztosított ingatlan védelme megfeleljen legalább az úgynevezett minimális mechanikai védelem előírásainak.

Biztos, ami biztos alapon mindenképpen érdemes a vagyontárgyakról fényképet is készíteni, azzal ugyanis bizonyítani lehet, hogy a biztosítónak bejelentett, ellopott tárgyak valóban léteztek.

Az otthonunkban tartott készpénzre, valutára, betétkönyvekre, értékpapírokra eltérő szabályok vonatkozhatnak, így erről külön érdemes tájékozódni.