Most érdemes benyújtani az agrártámogatási kérelmeket

Már erre az évre is igényelhetők csaknem 50 közvetlen agrár-támogatási és vidékfejlesztési jogcímre a terület-alapú támogatások, ám a késlekedés ellen a döntéshozók ismét komoly ösztönzőt építettek az eljárásba. Azon jogosultak számára, akiknek azonnali forrásra van szükségük, az OTP Agrár nyújthat segítséget.

Akár június 11-éig is benyújthatók a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén a terület-alapú agrár-támogatási és vidékfejlesztési kérelmek, ám május 15-e után – ahogy a korábbi években is – minden munkanap késlekedéssel, 1 százalékkal csökken a felvehető támogatás összege. Ebben az évben már majdnem 50 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen igényelhető támogatás.

A korábbi évek tapasztalatai alapján azonban sokan vannak az igénylők között, akik ugyan jogosultak a támogatásra, de különböző okokból – váratlan kiadás, vagy a rugalmatlan fizetési határidők miatt – nem tudják megvárni, amíg megérkezik számlájukra a pénz. Számukra nyújthat segítséget, az OTP Agrár által, pontosan erre a célra kialakított terméke, amely idén már több mint 29 támogatási jogcím előfinanszírozására alkalmazható.

Az OTP Zöld Kártya – támogatás faktoring konstrukcióval az ügyfelek már röviddel a szükséges dokumentumok benyújtását követően hozzájuthatnak a kiadások felmerülése és a támogatások beérkezése közötti időszakot áthidaló kölcsönhöz. Ráadásul a konstrukció rugalmas kialakításának köszönhetően a finanszírozás elsősorban a támogatás mértékétől és típusától függ, az igénylő pénzügyi helyzetétől kevésbé – mondta Balogh Tamás, az OTP Agrár Értékesítéstámogatási és Üzletfejlesztési Főosztályának vezetője.

Emellett az OTP Agrár ügyfelei nem csak az idei, hanem a következő év várható támogatási összegét a 6 legfőbb jogcímre már most igényelhetik. Ezek a következők: egységes területalapú támogatások (SAPS), a zöldítés, az Agrár Környezetgazdálkodási támogatások (AKG), a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései, valamint a Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) kompenzációs kifizetései.

Az OTP Zöld Kártya – támogatás faktoring konstrukció leegyszerűsíti a tervezést, mert nem kell azon idegeskedni, hogy mikor, milyen részletekben érkezik meg a megítélt támogatás, a banki folyósítás után számomra már mindegy lehet, hogy milyen ütemezésben folynak be a pénzintézethez az uniós és állami források”– fogalmazott Arató Barna, a gabonafélék termesztésével foglalkozó Agro Bükkösd Kft. ügyvezetője. Az áthidaló kölcsönt három jogcímre is igénybe vevő vállalkozó hozzátette: a támogatásra jogosultak ennél gyorsabban és egyszerűbben nem juthatnak pénzhez, hiszen minimális papírmunkára van szükség, majd néhány nap alatt elbírálják és folyósítják is a finanszírozás összegét.

A konstrukció tehát hatékony segítséget jelenthet mindazon őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve mezőgazdasági társas vállalkozások számára, akik jogosultak mezőgazdasági támogatásokra és gyors, egyszerű, valamint kiszámítható finanszírozáshoz szeretnének jutni. Tavaly az OTP Agrár csaknem 16 milliárd forintnyi uniós és állami támogatást finanszírozott előzetesen.