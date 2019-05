Nem jön ki a matek: a felnőttek is gondban vannak, ha számolni kell

Az idei középszintű matematika érettségi egyik szöveges feladatának megoldása akár a felnőtt lakosság egy részének is nehézséget okozna – legalábbis erre következtethetünk az OTP Bank Öngondoskodási Indexéből. A legutóbbi felmérésben megkérdezett felnőttek öt, fejben is könnyen elvégezhető pénzügyi számítás közül átlagosan 3,6-ot tudtak megoldani. Ám nem csak a számok, a példában szereplő egyszerű megtakarítási forma definiálása is kifogott volna a többségen.