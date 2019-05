Ömlik a sportba a szponzorok pénze

Jelentések szerint a világ vállalatai 2019-ben a tavalyinál 4 százalékkal több pénzt fordítanak szponzorálásra, olvasható a bbc. com hírportálon. Ez mintegy 13 216 milliárd forintnak megfelelő összeget jelent.

Ugyanakkor a jogtulajdonosok, így a ligák, a csapatok és a bajnokságok nem használják ki teljes körűen a lehetőségeket, derül ki a Two Circles ügynökség kutatásából. A kutatás megállapítja azt is, hogy a sportnak az autógyártók, a pénzügyi szolgáltatók, a repülőtársaságok és szerencsejáték-szervezők megrendelései mellett újabb ágazatokat is célszerű lenne bevonnia.

A legtöbb jogtulajdonos továbbra is úgy csoportosítja és értékesíti lehetőségeit, mint ahogyan 20 évvel ezelőtt tette: márkáját elsősorban televíziós közvetítések számára ajánlja fel

mondja a Two Circles főnöke, Gareth Balch. A digitális marketing erejét a sport-szervezetek csak részlegesen használják ki.

Az Egyesült Királyság sport-szponzorálása ágazatok szerint

Pénzügyi szolgáltatások - 19%

Autóipar - 14%

Légitársaságok - 13%

Szerencsejáték - 12%

Alkohol - 9%

Alkoholmentes italok - 7%

Egyéb - 26%

Gareth Balch szerint a gyakorlat változni fog.

A digitalizáció és az adatkezelés lehetőségeinek felhasználásával olyan szponzorálási értékek teremthetőek, amelyek jobban kielégítik a reklámozó márkák céljait. A jogtulajdonosok fel fogják ismerni szponzorálási üzletáguk igazi értékét.

A Two Circles azt jósolja, hogy a szponzorálás 2020 és 2024 között évente átlagosan 6 százalékkal növekszik.

A jelentés aggályosnak tartja azokat az európai előírásokat, amelyek korlátozzák a szerencsejáték vállalkozások szponzorálási tevékenységét. Ezek a megszorítások jelentős negatív hatással lehetnek a sportszponzorálási piacra.

Az Egyesült Királyságban az egészségügyi, az adakozással foglalkozó szervezetek, a hatóságok és az üzleti vállalkozások közösen lépnek fel a szerencsejátékkal kapcsolatos problémák leküzdése érdekében. A Szerencsejáték Bizottság egy három éves stratégiát állított össze a megelőzés, az oktatás, valamint a játékfüggők kezelése és támogatása céljából.