Új Igazgatósági tagról és osztalékfizetésről is döntöttek az AutoWallis tulajdonosai

Az AutoWallis éves rendes közgyűlésén a tavalyi beszámoló elfogadása és új igazgatósági tag választása mellett több fontos kérdésről is határoztak a társaság részvényesei. A társaság döntött az osztalékelsőbbségi részvényesek számára fizetendő osztalékról, ezzel az összes elsőbbségi joggal rendelkező részvény osztalékra való jogosultsága megszűnt, így jövőre már kizárólag a törzsrészvények lesznek jogosultak osztalékra. Az AutoWallis a következő öt évben árbevételének megkétszerezését tervezi, az ennek eléréséhez szükséges stratégiát májusban mutatja be.

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. éves rendes közgyűlésén a részvényesek többek között döntöttek a társaság 2018. évi IFRS szerinti beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalék mértékéről, valamint új Igazgatósági tagot is választottak. A részvényesek által elfogadott beszámoló alapján a csoport 2018-as árbevétele (kiszűrve a csoporttagok egymás közötti forgalmát) 65,5 milliárd, adózás előtti eredménye 1,1 milliárd, adózott eredménye 830 millió forint volt. Mindezek alapján az AutoWallis eredményességét legjobban mutató EBITDA eredménykategória (pénzügyi tételektől, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 2,1 milliárd forint volt.

A közgyűlésen a részvényesek az Igazgatóság tagjának választották az AutoWallis vezérigazgatóját, Ormosy Gábort, aki elmondta, hogy a társaság tovább halad a február 7-én, az új részvények tőzsdei bevezetésekor bemutatott úton. Ennek egyik legfontosabb állomása, hogy az osztalékfizetésről való döntésnek köszönhetően mind az osztalékelsőbbségi részvények osztalékra való jogosultsága, mind a szavazatelsőbbségi részvények vétójoga véglegesen megszűnik, így 2020-ban már kizárólag a törzsrészvényesek lesznek jogosultak osztalékra. A döntés alapján idén utoljára részesednek az eredményből – összesen 575 millió forint összegben – az osztalékelsőbbségi részvények. A papírok közvetett jogosultja, Veres Tibor jelezte, hogy az osztalékot vissza kívánja juttatni az AutoWallisnak, ezzel is támogatva a növekedési stratégia megvalósításának finanszírozását. A menedzsment terve, hogy a későbbiekben az osztalék mértéke igazodjon a csoport növekedésének finanszírozási igényeihez, figyelembe véve az éppen aktuális kamat- és hozamkörnyezetet is.

Az AutoWallis tavalyi árbevételének duplázását tervezi öt év alatt, az ennek eléréséhez szükséges stratégiát május 20-át követően mutatja be. Ormosy Gábor ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a vállalat jelenleg is keresi azokat a befektetési lehetőségeket Magyarországon, Kelet-Európában és a balkáni régióban, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok teljesüléséhez. A stratégia megvalósítása során az AutoWallis újabb márkák és piacok megszerzése, valamint új, szinergikus üzletágak beillesztése révén is bővülhet. A vezérigazgató hozzátette, hogy szeretnék, ha a társaság részvényei minél hamarabb bekerülnének a BÉT Prémium kategóriájába. Céljuk emellett, hogy a stratégia bemutatását követően a vállalat részvényeinek elemzése és árjegyzése a lehető leghamarabb elinduljon a BÉT által meghirdetett programon belül.