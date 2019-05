Újra lesz külön elnöki poszt a BÉT-en, várományosa Patai Mihály

A Magyar Nemzeti Bank javaslatára a BÉT májusi közgyűlésén Patai Mihályt, az MNB alelnökét választhatják meg a Budapesti Értéktőzsde új elnökének. A tőzsde vezérigazgatói posztját továbbra is Végh Richárd tölti be. Az MNB elkötelezett a magyar gazdaságnak a tőkepiacon, tőzsdén keresztül történő fejlesztése iránt, az év közepétől elindítja a Növekedési Kötvényprogramot, és a hazai vállalatok versenyképességét is növelné tőkepiaci eszközökkel.