A Budapest Airport tovább bővíti a kínai utasok számára fejlesztett szolgáltatásokat

A Kínából egyre nagyobb számban érkező utasok miatt a Budapest Airport újabb szolgáltatásokat vezet be, amiket kifejezetten a távol-keleti országból érkező utazók számára fejlesztettek.

A tavalyi évben a Kínából légi úton érkező utasok száma meghaladta a 200 000 főt. Az idei évben ennél sokkal több kínai turista várható Magyarországra, nem utolsósorban azért, mert június 7-től heti háromszor közlekedve elindul a Shanghai Airlines közvetlen Sanghaj-Budapest járata.

A várható igényekre felkészülve a Budapest Airport egy sor új szolgáltatást vezet be, amiket kifejezetten a kínai turisták számára fejlesztettek ki. A repülőtér üzemeltetője a Heinemann Duty Free-vel karöltve idén két új, a kínai turisták által kedvelt elektronikus fizetési formát, az Alipay-t és a Unionpay-t is elérhetővé teszi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén lévő duty free üzletekben. Ezeket a digitális fizetési formákat rövidesen más kereskedelmi és éttermi egységekben is bevezethetik a SkyCourtban és a terminálokon.

Ugyancsak a kínai utazók kényelmét és tájékoztatását segíti, hogy az idei év második felétől egy sor helyen kínai nyelvű tájékoztató táblákat is kihelyeznek a repülőtéren. Egyebek mellett olyan, a kínai turisták számára lényeges információt tesznek ezzel elérhetővé, hogy például merre találhatók az ÁFA-visszatérítési pontok, hol vannak a kiemelt várók (a légitársasági lounge-ok), a találkozó pontok vagy éppen a mosdók. Ezen felül a Budapest Airport alkalmazott egy mandarin-nyelven (hivatalos kínai) beszélő marketing specialistát, akinek kifejezetten a kínai utazók számára fontos szolgáltatások körét kell hozzáférhetővé tennie a terminálokon.

Ebbe a körbe tartozik az a szolgáltatás is, amivel tavaly július óta kínai nyelven is elérhető és jól működik a Budapest Airport okostelefonokra fejlesztett applikációja. Az alkalmazáson keresztül a legfontosabb repülőtéri információk érhetők el, - egyebek mellett - a járatok érkezésének és indulásának friss információja és az, hogy mi hol található a terminálon. A kínai BUD-applikációt mind az App Store-ból, mind a Google Play-ről le lehet tölteni, amennyiben a telefon nyelve kínaira van állítva.