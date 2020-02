MeeToo a Wall Streeten: egyre nő a férfiak paranoiája

Nincs többé közös vacsora női kollégákkal. Ne ülj melléjük a repülőn. A szállodai szobát másik emeletre foglaltasd. Kerüld női kollégáddal a négyszemközti megbeszéléseket - csak néhány a Wall Streeten egyre jobban terjedő viselkedési szabályokból. A MeeToo mozgalom vitathatatlan eredménye, hogy a szexuális zaklatás ellen egyre többen emelik fel a szavukat. Egyre több nő szabadul meg legalább részben attól az évek, rosszabb esetben évtizedek óta ránehezedő nyomástól, hogy szexuálisan zaklatták, molesztálták. A mozgalom figyelmeztető jel a férfiaknak is: ha mocskos dolgokat próbálnak meg, nyilvánosságra kerül. Mint minden széles társadalmi mozgalomnak, ennek is megvannak a visszásságai és a hátulütői. Egy Wall Street-i befektetési tanácsadó szerint napjainkban egy nőt alkalmazni “ismeretlen kockázat”. Az Egyesült Államok pénzügyi központjaiban a férfiak különböző módokon próbálják meg kezelni ezt a kockázatot. A MeeToo a visszájára fordult: a nőket is nehezebb helyzetbe hozza. Az üzleti világban csak Pence-hatásnak hívják a jelenséget. Mike Pence amerikai alelnök ugyanis egyszer azt nyilatkozta, hogy kerül minden olyan vacsorát, amelyen a feleségén kívül más nő is jelen van. A hírnevére és társadalmi pozíciójára oly kényes pénzügyi világban a jelenség - pontosabban annak túlreagálása - a nemek közötti szegregációhoz vezethet. A Bloomberg hírügynökség, amely az egyik legnagyobb pénzügyi hír- és adatszolgáltató a világon 30 vezető beosztásban lévő menedzsert kérdezett meg a témáról. “Olyan, mintha tojáshéjakon lépkednénk” - kommentálta a helyzetet David Bahnsen, a Morgan Stanley korábbi ügyvezető igazgatója, aki mostanában független befektetési tanácsadóként 1,5 milliárd dollárt kezelget. A beszámolók szerint az USA-ban a vezető beosztású férfiak körében egyre jobban terjed a paranoia, hogy esetleg “helytelenül”, (politikailag) nem korrekt módon viselkednek. A paranoia különösen erős a Wall Streeten, ahol a nagy befektetési bankok vezető pozícióban jóval alacsony a nők aránya. A pénzügyi szakma eddig elkerülte a Harvey Weinstein - féle botrányokat, de pontosan tudja, hogy hosszú évek kitartó munkáját, a cég reputációját tehetné tönkre egy szexuális zaklatási botrány. Hollywoodon és a Szilícium-völgy technológiai cégein már végigsöpört a MeeToo vihar - a Wall Street így okkal fél, hogy ők lesznek a következők. A szakmában dolgozó nők is keresik a kiutat, hiszen ha elhatalmasodik a szektorban a félelem, az az ő karrierjüket veszélyeztet - mondta Karen Elinski, a pénzügyi szakmában dolgozó nők civil szervezetének elnöke, a Wells Fargo alelnöke. Egy nagyvállalati jogász szerint a férfiak parája amúgy szintén “helytelen viselkedés”. Ha a férfiak kerülik a munka, vagy az utazás során a kapcsolatot a nőkkel, vagy nem támogatják őket a munkavégzés során, mert tartanak a szexuális zaklatási vádaktól, akkor a nemi diszkrimináció vádja érheti őket - fejtette ki. A cégek sorra dolgozzák ki a viselkedési kódexeket, ezekkel azonban két probléma van. Egyrészt fokozzák a vállalatoknál dolgozó férfiak félelmét, másrészt nyilvánvaló, hogy a két ember között előforduló helyzeteket nem lehet paragrafusokba foglalni. Ilyen helyzetben egy leírt viselkedési szabály csak arra jó, hogy eltérő értelmezéseknek adjon táptalajt. Ami “normális” esetben teljesen természetes lenne, arra most lesz paragrafus. A Bloombergnek nyilatkozó férfi jogászok, bankárok, menedzserek beszámolói szerint kényelmetlenül érzik magukat, ha kettesben maradnak egy nővel, főleg ha az fiatal és csinos. Egy infrastruktúra befektetésekkel foglalkozó menedzser például elmondta, hogy soha nem találkozik nőkkel ablak nélküli szobákban és tárgyalótermekben, a liftben pedig kínosan ügyel arra, hogy távolságot tartson. Egy ‘40-es éveiben járó másik férfi vezető új szabályot állított fel - miután feleségével megtárgyalta a helyzetet: 35 éves, vagy annál fiatalabb nővel nem megy el üzleti ebédre. Egyre jobban terjed az a gyakorlat is, hogy ha a főnökhöz bemegy egy nő-kolléga, akkor a megtárgyalandó témától függetlenül gondosan nyitva hagyja az ajtót, vagy eleve úgy szervezi a találkozót, hogy azon egy másik nő - például a titkárnője - is jelen legyen. Az előbb említett nagyvállalati jogász szerint férfitársai az igazságtalan vádaktól félnek - valami olyan dologtól, amit nem tudnak ellenőrzésük alatt tartani. Az általuk kitalált, bevezetett szabályok ugyan tűnhetnek nevetségesnek, de a Wall Street évi több száz milliárd dolláros biznisz, aki itt bármilyen fronton hibázik, egy életre eláshatja magát. Az egész folyamat oda vezethet, hogy az amúgy is a férfiak által dominált Wall Street-en még kevesebb lesz a női vezető - hisz a férfiak tartanak majd attól, hogy nőket mentoráljanak, vezessenek be a szakmai rejtelmekbe, vagy segítsenek nekik szakmai ismeretségi körük szélesítésében. “Jelenleg is kevés női vezető van a szakmában. Ezen a területen az előmenetel tipikusan úgy zajlik, hogy valaki, egy magasabb döntési szinten felfigyel a munkádra, ad néhány lehetőséget és segít a cégnél az előmeneteledben. Márpedig ez aligha valósítható meg a nélkül, ha a szenior partner kerüli azt, hogy négyszemközt legyen veled” - mondta Lisa Kaufman, a LaSalle Securities vezérigazgatója.