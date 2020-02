Fókuszban a kisvállalkozók

A kisvállalkozóknak a legfontosabb az egyszerűség. Az Ersténél erre az egyszerű tényre építve hitelkihelyezésüket idén megduplázzák. Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozókkal foglalkozó területének vezetője egy éve van a banknál és vezetésével kidolgozott termékükkel tarolnak a piacon. Miért vált ilyen fontossá a kisvállalkozói szektor a bankok, az Erste Bank számára is? Én régóta a kisvállalkozásokkal foglalkozom. Rengeteg kutatást végeztünk ebben a témában, nagyon sok kisvállalkozóval találkozom, számtalanszor utazom vidékre is. Most már mindenki számára világossá vált, hogy a kisvállalkozások - mi itt a bankban a 300 millió forint bevételig soroljuk ide a cégeket - fontos részei a gazdaságnak. A mikro- kis és közepes vállalkozások adják a magyar gazdaság erejét, ezek a cégek teszik ki a működő hazai vállalkozások több mint 90 százalékát, foglalkoztatják a munkavállalók felét, és adják a GDP negyedét. Látható, hogy ezen cégeknél a növekedési dinamika nagyobb, mint a többinél. A korábbi évek tapasztalata alapján minden bank, így az Erste is, diverzifikálni akarja portfólióját, a figyelem a kisebbekre is kiterjed már. Másként kell hozzáállni ehhez a réteghez? Általában a kisvállalkozóknál jobban összefonódik a személyes és a vállalkozói lét. Kevesebb alkalmazottjuk van, közülük sokan a családból valók. Sérülékenyebbek is, hiszen tényleg közvetlenül a családi kassza van veszélyben, ha gondok vannak a céggel. Azt szoktam mondani, itt a lét a tét. Egy kisvállalkozónak egyszerre kell az adózástól a pénzügyeken át a munkaerő managementen keresztül a szakmai kérdésekig minden területen teljesítenie. Míg egy nagy cégnél külön osztály foglalkozik a pénzügyekkel, addig egy kis- és közepes vállalatnál jellemzően a gazdasági vezető tartja kézben a hitelfelvételeket is, a mikrovállalkozás esetében pedig minden hasonló feladat általában egyetlenegy emberre hárul. A nekik kidolgozott konstrukcióban minderre figyelemmel kellett lenni. Számukra megoldásokat kell kínálni, máshogy kell közelíteni a pénzügyekhez náluk, Miben más a Power Business ajánlatuk, mint a többi? Leginkább abban, hogy nagyon nagyon egyszerű, a folyamatokat szinte teljesen automatizálttá tettük. Ez egy olyan kisvállalkozói hitel, amelyet az igényléstől számítva, akár tíz nap alatt is meg lehet kapni. Egy Erste bankszámla-vezető ügyfél, ha rajta van a megbízható adózók listáján, és van elektronikusan beadott mérlege, akár egyetlen papír beadása nélkül is igényelheti a hitelt. Az ügyintéző a publikusan beszerezhető adatok lekérésével azonnal kiszámolhatja a maximálisan adható összeget. Mekkor ez a szám? Maximálisan 75 millió forint adható, de átlagosan 12 milliót vesznek fel az ügyfelek. A hitel két részből áll van egy folyószámlahitel része, amely éven belüli és van egy beruházási fejlesztési része, itt átlagosan 6-7 éves a futamidő. Mekkora az érdeklődés a termék iránt? Elképesztő. Alig több mint fél év alatt 10 milliárd forintot helyeztünk ki. Ennek eredményeként az újonnan folyósított hitelek volumene a kisvállalkozói szegmensben az első kilenc hónapban több mint a háromszorosa volt a tavalyi azonos időszakban mértnek. Várhatóan az év végére pedig a duplája lesz a 2017-esnek. Ez nagyon jó eredmény, mert a piaci átlag 22 százalékos növekedés. Összesen több, mint 800 Power Business hitelkihelyezés történt, s így már több mint 50 ezer kisvállalkozó vezet nálunk számlát. Sokszor halljuk, hogy a bankok nem vállalnak elég kockázatot hitelkihelyezéskor, lehetnének kicsit bátrabbak. Itt milyen a visszautasítási arány? A beérkezett kérelmek kétharmada megy át a szűrőn, mondhatjuk, hogy ez átlagos szám. Azt gondolom ilyen mértékű hitelkihelyezés mellett ránk nem mondható, hogy nem vállalunk elég kockázatot. Mennyire kockázatos a kisvállalkozói szegmens? Én nagyon megbízhatónak tartom őket. Sokat járok vidékre és rengeteg jó, inspiráló sztorival találkozom. Abszolút pozitívan állok hozzájuk. Mivel nagyon kötődik a cég a családhoz, ezért én inkább azt látom, hogy ha átmenetileg gond is van a céggel, a hiteltörlesztőket kifizetik, nehogy később ez az átmeneti gond komolyabban kihasson a családra is. Ezt igazolják a tapasztalataink is, Mire használják leginkább a hitelt? Leggyakoribb felhasználási cél a likviditás javítás és forgóeszköz finanszírozás. Az is egy komoly előny, hogy nem vizsgáljuk a hitelcélt, nem kérünk üzleti tervet, ez egy szabadfelhasználású termék. De azért azt tudjuk, hogy a legtöbben a szolgáltatási ágazatból veszik fel, majd a kereskedelem és építőipar is az élen jár. A mezőgazdasági és termelési célű kisvállalkozások vannak a negyedik helyen. Vannak női vállalkozóik is? Hogyne, mindig kedves volt nekem a női vállalkozói réteg. Olyan 30-40 százalékban vannak az új hitelfelvettek között. Leginkább a szolgáltatás területén tevékenykednek. Milyen a Power Business kamata? A kamat változó, egy százalék akciós kamat van az első évben, utána pedig 3,5 százalék. az árazás a buborhoz kötött Hamarosan jön az MNB által refinanszírozott Növekedési Hitelprogram Fix. Elképzelhető, hogy érinti ezt? A terveink között szerepel hogy átváltoztassuk a változó kamatot fixé. Sőt az NHP Fix-szel egy hasonlóan egyszerű konstrukciót szeretnénk megvalósítani. Az NHP konstrukciók korábban is segítették, hogy a vállalkozók elkezdjenek beruházni, hitelt felvenni ennek érdekében. Tapasztalatai szerint mennyire igaz az, hogy a kisvállalkozói szegmensben sokan átcsúsznak a szürkegazdaságba? Nyilván nem tudjuk, hogy mit könyvel le és mint nem az adott vállalkozó, de mi csak a látható jövedelmet tudjuk finanszírozni. Ha valaki hallja az ismerősétől, hogy milyen jól tudja finanszírozni magát, reméljük ez ösztönzi, hogy minél inkább láthatóbbá tegye jövedelmét, és a hitellel pedig megvalósítsa céljait. A kereskedelemben az online pénztárgép nagyon nagy fehérítést okozott, a forgalom majdnem megduplázódott. Ezért nekik egyrészt most könnyebben adunk hitelt, de egy egyedülálló ajánlattal is megjelentünk nekik, a Black Friday Számlacsomaggal. Minél nagyobb a forgalma, annál nagyobb kedvezményt kap. Lehet ilyen növekedési ütemet folytatni jövőre is? További dinamikus növekedést tervezünk, jóval a piaci átlag felett Az Erste korábban nem volt ebben a szegmensben ott, ahol lenni kellett volna piaci részesedése alapján. De nagyon intenzív akvizíciót folytatunk és hitelkihelyezésben is további növekedést tervezünk annak érdekében, hogy elfoglaljuk a minket megillető helyett a kisvállalkozói üzletágban is.