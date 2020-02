A digitalizáció átalakítja az életünket, jobban, mint gondolná

Összegyűjtöttük a legfontosabb példákat és trendeket, amelyek idén meghatározzák a gazdaság digitalizálódását. Mire, mely ágazatokra kell odafigyelni üzleti döntéshozóként, ha sikeres digitális vállalatot szeretne. E cikkünkből kiderül. Egyre több neves tengerentúli elemző jósol áttörést 2018-ra a dolgok internete (IoT) és a szenzorgazdaság területén, melyet az iparra, a logisztikára és a kereskedelemre alkalmazva Európában ipar 4.0-ként emlegetnek. Az egyik fontos tényező, hogy a szükséges szenzorok árai tovább esnek idén is, így például az olcsóbb árukat is érdemes a kereskedelemben vagy a logisztikában szenzorokkal ellátni. Ezzel például jelentősen lehet csökkenteni az élelmiszer-hulladék mennyiségét, mert mondjuk sokkal előbb, lényegében automatikus beállítással le lehet akciózni a szavatosság lejártához közeli árucikkeket, csak hogy egy gyors példát említsünk. A legkritikusabb kérdés persze a biztonság, mert a sokféle rendszernek ezer és egy gyenge pontja van. Márpedig ha olyan stratégiai területeket vezérelnek így, mint az energiatermelés és elosztás, vagy épp az ipari logisztika, akkor történhetnek olyan katasztrófák, mint tavaly a A.P. Moller-Maersk céggel. A világ teherhajózásának ötödét kezelő szállítmányozó óriás szoftverrendszereit ugyanis tönkretette a NotPetya nevű zsarolóvírus, a cégcsoportnak egy negyedév alatt 264 millió dolláros (66 milliárd forintos) veszteséget okozott, mivel hatalmas szállítmányok vesztegeltek napokig a rendszerösszeomlás miatt. Az alábbiakban összeszedjük azokat a területeket, ahol gyors és látványos változást hozhat akár már 2018-ban is a digitalizált szenzorgazdaság térnyerése. Területek, ahol 2018-ban egyre nagyobb teret nyernek a szenzorok, az okos hálózatok (IoT, ipar 4.0) – Kiskereskedelem Az Amazon már élesben is elindította az eladó és pénztáros nélküli kis áruházát, ahol szenzorok érzékelik ha kisétálunk az árukkal és automatikusan leveszi az áruk ellenértékét a „fizetőkapu”. De ez csak a jéghegy csúcsa: a nagy hipermarket láncok éles teszteket folytatnak a vásárlókat számláló és az áruk fogyását automatikusan figyelő rendszereket állítanak üzembe. De egyszerűen a romlandó áruk nyomonkövetésére is kiválóak a szenzorok. – Digitalizálódó ipar A gyártásban és a kapcsolódó ellátási láncokban alkalmazott automatizált, digitális megoldások összefoglaló neve az ipar 4.0 – legalábbis Németországban és a kontinentális Európában. – Logisztika A gépek és algoritmusok által szervezett fuvarozás sokkal költséghatékonyabb, ráadásul előre lehet jelezni, ha a raktárkészletek fogytán vannak, vagy mondjuk egy közlekedési fennakadás miatt megszakad az ellátási lánc. Ez az iparban igen hasznos, de a kiskereskedelemben is jól jön, hiszen ár-alakítással lehet befolyásolni a keresletet, ami nagy versenyelőnyt adta a technológiát intenzíven használó cégeknek. – Közlekedés, okos városok A leglátványosabb megtakarítások itt lehetnek, hiszen csökkenhetnek a dugók, jelentősen emelkedhet a kihasználtsága a közösségi közlekedésnek. Például az utasszámhoz dinamikusan alkalmazkodó, akár változó járatsűrűség is elérhető. Város szinten optimalizálható nem csak a közlekedés, de az energiaellátás is – nálunk is terjednek például a mozgásérzékelős LED-es közvilágítások vagy éppen az azonos társaiknál legalább 20-30 százalékkal kevesebbet „fogyasztó” okos-épületek, intelligens fűtés-hűtés és világítás-vezérléssel. – Energiaelosztás Az okos mérés terjedését különösen a megújuló energiák hajtják a fejlett világban, mivel a szél vagy a napenergia közel sem ad olyan állandó kibocsátást, mint mondjuk a fosszilis vagy az atomerőművek. A hálózatokban a nem egyenletesen keletkező áram elosztást így érdemes automatákra bízni, sőt az árazás is igazodhat a termelési csúcsokhoz és völgyekhez. – Egészségügy A viselhető lépésszámlálók és pulzusmérők (okosórák, fitnessz karperecek) csak a legelső hullámát jelentik az okos egészségügynek. Egyfelől kaphatók olyan mini gépek, amelyek EKG-t készítenek, a vér oxigénszintjét is mérik, így akár a legsúlyosabb betegségek kialakulását jóval megelőzően is be tud kapcsolni a riasztás. Az egészségügyi adatbázisok elemzése révén pedig nem csak a gyógyítás olcsóbb, de a járványok kialakulása jobban előrejelezhető, sőt, mondjuk a rákgyógyításban olyan modellek és összefüggések fedezhetők fel (a mesterségen intelligencia segítségével is), amelyek egy papír alapú egészségügyben elképzelhetetlenek. – Mérések automatizációja Még a legmodernebb ágazatokban is, mint a telekommunikáció vagy az olajszektor, emberek, kézzel végzik a mérések legtöbbjét, holott ezek többségét egy pár ezer forintos szenzorral egyszer és mindenkorra ki lehetne váltani. – Mezőgazdaság Az időjárás előrejelzés a termőföldeken, az önvezető kombájnok, vagy a tenyésztő telepekre kihelyezett, vagy akár az állatokba, növényekbe ültetett szenzorok évek óta léteznek, de a hatékonyság növelése miatt a következő években terjedhetnek el igazán. – Katasztrófavédelem Ma már a térinformatika is segít akár a hurrikánok és a kapcsolódó áradások lehetséges következményeinek vagy akár egy olajszennyezés várható hatásainak felmérésében és persze a kárelhárításban. Az időjárás előrejelzések is sokkal pontosabbak a kiterjedtebb szenzorhálózatok révén. Forrás: Novekedes.hu gyűjtés