7 dolog, amire figyeljen, ha személyi kölcsönt vesz fel

Ott akar nyaralni, ahol eddig még nem tudott? Elromlott a mosógépe, beázott a lakása, de nincs pénze a javításra? Akár előre tervezett, akár váratlan kiadás miatt van szüksége hirtelen annyi pénzre, ami meghaladja az anyagi lehetőségeit, egy sor szempontot érdemes figyelni. 1. Számítsa ki, mennyi havi terhet bír el Mindenekelőtt tisztában kell lennünk a saját anyagi helyzetünkkel. Egy kockás papíron is össze lehet írni a bevételeinket, illetve a kiadásainkat, de az interneten található számos kalkulátor egyikébe is bepötyöghetjük ezeket az adatokat. Akármelyik módszert is válasszuk, a végeredmény megmutatja, mennyit lehet havonta a hitel törlesztésére fordítani. Bár szerencsére már nincsenek devizahitelek, amelyek – mint azt rengetegen megtapasztalhatták – akár földönfutóvá is tehetik az adósokat, azért a nem várt fordulatokra felkészülve nem szabad olyan törlesztőrészletet bevállalni, amely meghaladja a havi jövedelmünk 25-30 százalékát. Érdemes annak is utánanézni, van-e lehetőség például az előtörlesztésre, és ha igen, milyen feltételekkel. 2. Ne a kamat, hanem a thm alapján hasonlítgasson Amikor már megvan, mekkora terhet tud vállalni, jöhet a banki ajánlatok összehasonlítása. Nincs könnyű dolgunk, hiszen szinte alig van olyan pénzintézet, amelyik ne nyújtana személyi kölcsönt. Az ajánlatok összevetésénél azonban ne a kamatot nézze, hanem a thm-et, amely a kamat mellett a hitelre rakódó összes költséget tartalmazza (innen az elnevezése: teljeshiteldíj-mutató). Érdemes azonban minden banknál rákérdezni, hogy a thm meghatározásánál pontosan milyen költségeket vettek figyelembe. Ugyanakkora kamatszint mellett ugyanis eltérő lehet a thm azáltal, hogy az egyik terméknél elengednek induló költségeket, miközben a számlavezetési díj nagysága is jelentősen befolyásolhatja a thm mértékét. 3. Válasszon körültekintően futamidőt Ha megvan, mennyit tud törleszteni, akkor ahhoz passzíthatja a futamidőt. Kézenfekvő, hogy amennyiben gyorsan le akarja tudni az adósságot, akkor érdemes rövidebb lejáratot választani. Ha viszont már van valamilyen egyéb törlesztendő hitele, akkor inkább válasszon hosszabb futamidőt. Már csak azért is, mert ha sikerül visszafizetnie a régebben felvett hitelt – mert hirtelen pénz áll a házhoz: a munkahelyén jutalmat kap vagy örököl –, még mindig dönthet az elő-, vagy akár a végtörlesztés mellett, amivel mérsékelheti a hitel költségeit. 4. Óvatosan bánjon az akciókkal Az interneten elérhető személyi kölcsönös akciók ugyan csábítóak, ám alaposan meg kell vizsgálni, valóban olyan kedvezőek-e. Amit leginkább szem előtt kell tartani, hogy az akciók igénybevételének milyen feltételei vannak. Csak hogy egy példát említsünk: szükséges-e hozzá jövedelemátutalás. 5. Ne feledkezzen meg az extrákról Ugyanakkor sok bank a hitelfelvételhez valamilyen extra szolgáltatást is nyújt. Érdemes erről is tájékozódni a hitelfelvétel előtt, hiszen ez sokszor komoly kedvezményeket is jelent. 6. Szakemberhez is fordulhat Még a legalaposabb utánjárást – és a Magyar Nemzeti Bank honlapján található fogyasztóvédelmi tájékoztató átböngészését – követően is maradhatnak olyan kérdések, illetve lehetőségek, amelyek megválaszolatlanul hagyása tíz-, sőt akár százezer forintokban mérhető többletterheket jelenthet. Ezért aki bizonytalan, annak érdemes még a hitelfelvétel előtt egy felkészült, biztos banki háttérrel rendelkező szakembert felkeresnie, aki az apróbetűs rész értelmezésében is segíthet. Így biztos lehet benne, hogy nem kerüli el semmi a figyelmét. A legjobb személyesen, a bankfiókban tudakozódni, de ha ez valamilyen okból nem kivitelezhető, akkor a telefonos ügyfélszolgálaton vagy e-mailben is kérdezhetünk. 7. Ne vakítsa el a szabad felhasználás Mivel a személyi kölcsönök kvázi szabadon felhasználhatók – hiszen azt a bankok egy 2009 végétől hatályos kormányrendelet, illetve saját belső etikai kódexük alapján csak fegyvervásárlásra, vagy olyan célra nem nyújthatják, ami közerkölcsöt, jogszabályt sértene –, ezért azokat arra költjük, amire csak akarjuk. Ez azonban ne csábítson felelőtlen költekezésre, ne essünk abba a hibába, hogy olyan dolgokat vásárolunk belőle, amelyekre nincs feltétlenül szükségünk. A személyi kölcsön ugyanis nem arra való, hogy az anyagi helyzetünket meghaladóan költekezzünk, hanem egy lehetőség, ami segíthet a céljaink elérésében, nem pedig egy eszköz arra, hogy felelőtlenül szórjuk a pénzt.