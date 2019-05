Csökkennek a kamatok a fogyasztóbarát lakáshitel miatt

A tavaly a lakossági ingatlankölcsönök négyötödét kihelyezett bankoknál már van fogyasztóbarát lakáshitel, így erősödhet a piaci verseny az ügyfelekért. Az MNB nem csak a kamatok csökkenését, de a teljes futamidő alatt fogyasztóbarát kiszolgálást is elvár a minősített konstrukcióknál – nyilatkozta Szeniczey Gergő, a jegybank ügyvezető igazgatója az novekedes.hu-nak. Milyen előírásoknak kell megfelelni egy banknak, ha minősített fogyasztóbarát lakáshitelt kínálna? A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén májusban hirdette meg a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel pályázatát. Ahhoz, hogy egy hitelintézet megkaphassa az MNB fogyasztóbarát minősítését, az eddiginél olcsóbb kamatú és – a sztenderd, a fogyasztóknak átlátható feltételek miatt – más hitelekkel könnyen összehasonlítható konstrukciókat kell kialakítania. Mindehhez az eddiginél gyorsabb, fogyasztóbarát banki ügyintézésnek is párosulnia kell a kölcsön teljes futamideje alatt. Ezek révén nőni fog az ügyfelek bizalma, erősödhet a hitelkereslet az adott hitelintézeteknél, amelyek így – egyáltalán nem mellékesen – közép-európai összehasonlításban is versenyképesebbé válnak. Miért előnyösek az ügyfeleknek a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknek? S konkrétan mit jelent mindez „forintosítva”? Csak pár példa: az itthon eddig jellemző 4-5 százalékos kamatfelár – azaz a bankok forrásszerzési költségein felüli, a működésre stb. felszámított költség – helyett előírásunk szerint a fogyasztóbarát hiteleké maximum 3,5 százalék lehet. A korábbi 1,5-2 százalékos előtörlesztési díj mintegy a felére mérséklődik, csakúgy, mint a folyósítási jutalék is. Lerövidül a hitelbírálati és folyósítási időszak, sőt a kölcsön teljes visszafizetése után még a banki jelzálogjogot törléshez szükséges engedélyt is az eddigieknél gyorsabban kell kiállítaniuk a hitelintézeteknek. Összességében mennyivel csökkenhetnek az ügyfelek kamatai, költségei? Idén a II. negyedévben – önmagában a fogyasztóbarát lakáshitelek várható színre lépésének hírére (!) – 0,1-0,2 százalékkal csökkentek a piacon eddig kínált lakáshitelek kamatfelárai. A továbbiakban várakozásaink szerint akár jó 1 százalékponttal mérséklődhetnek a kamatok az adott lakáshitelek konkrét kondícióitól, feltételektől függően. A www.minositetthitel.hu jegybanki honlapon található fogyasztói összehasonlító program szerint – ennek használatát ajánljuk minden lakáshitel-keresőnek – az átlagos hitelkockázatú ügyfelek már 5 százalék alatti teljes hiteldíj mutatóval (THM) is találhatnak 3 vagy 5 éves rögzített kamatú kölcsönt, a 10 éves akár 6 százalékos, a végig fix kamatú típus pedig 7 százalék körüli THM-mel érhető el. Kik igényelhetik a fogyasztóbarát lakáshitelt, s milyen feltételekkel? A magánszemélyek által felvehető kölcsön célja lakás, lakóház építése, akár használt lakáscélú ingatlan vétele lehet, de igényelhető építési céllal telekvásárlásra, üdülőre, lakáscélú kölcsön kiváltására, sőt az ingatlanhoz kötődő gépkocsitáróló, garázs megszerzésére, építésére is. A forint alapú hitel csak havi egyenlő törlesztésű (annuitásos) lehet. A kamatváltozás kockázatának csökkentése érdekében az MNB a fix kamatozású hitelek arányát szeretné növelni a piacon, így a fogyasztóbarát lakáshitelek 3,5 vagy 10 évig vagy a teljes futamidőre fix kamatúak. Nem csak a piaci feltételekkel kínált, hanem például a CSOK-kal kombinálható jelzáloghitelek is lehetnek fogyasztóbarátok. Mely bankok csatlakoztak már a rendszerhez, s melyek nem? Minden várakozást meghaladó erre az érdeklődés a piaci szereplők részéről: mostanra 52 kereskedelmi bank és takarékszövetkezet több mint százféle ilyen hiteltípust ajánl szerte az országban. További banki minősítés is folyamatban van. Mennyit folyósítottak már a minősített fogyasztóbarát lakáshitelekből? Mivel a legtöbb hitelintézet augusztus-szeptemberben indult e kölcsönökkel, a kölcsönnyújtások most futnak fel. Bizakodásra adhat okot, hogy a minősítést már megszerzett hitelintézetek folyósították 2016-ban a lakáshitelek mintegy 80 százalékát. Azért számítunk növekedésre, mert az ügyfelek több százezer, akár egy millió forint visszafizetését spórolhatják meg lakáshiteleik költségénél a jelenleg elérhető átlagos piaci termékekhez képest. Minősített fogyasztóbarát lakáshitelek főbb jellemzői

Kondíciós elvárások a bankoktól Havi egyenlő részletű (annuitásos) törlesztésű, lakáscélú, forint alapú lakáshitelek;

3, 5, 10 éves kamatperiódus vagy a futamidő végéig fix kamat;

A kamatfelár maximum 3,5 százalékpont Induló díjak, előtörlesztés Folyósítási díj: maximum a hitelösszeg 0,75%-a, legfeljebb 150 ezer Ft

Előtörlesztési díj maximum az előtörlesztett összeg 1%-a, lakástakarék-pénztári betétből díjmentes Ügyintézéssel kapcsolatos előírások A földhivatali ügyintézést a bank átvállalja;

Hitelbírálati határidő maximum 15 munkanap;

Folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap;

E határidők be nem tartása esetén a folyósítási díj még kevesebb/nincs;

Törlesztés teljesítése után banki jelzálogjog törléséhez szükséges engedély kiadása maximum 7 munkanap.

Forrás: MNB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt kínáló hitelintézetek