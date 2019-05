Ezek Európa legjobban növekvő cégei, köztük 7 ismeretlen magyar céggel

Bár a kontinens gazdasága előtt a Brexit okozta töréstől a könnyű pénz időszakának lezárultáig komoly kihívások tornyosulnak, a lista azt mutatja, hogy számos út létezik a bevételek gyors növelésére. A Statista német statisztikai, piackutató és üzleti tanácsadó cég által összeállított FT 1000 azokat az európai vállalatokat sorolja fel, amelyek 2014 és 2017 között a leggyorsabb éves növekedést mutatták fel.

A listára kerüléshez a következő feltételeknek kellett megfelelni:

a vállalkozás 2014. évi árbevétele el kellett, hogy érje a 100 000 eurót, illetve az ennek megfelelő, akkori árfolyamon számított helyi valutát, a 2017. évi árbevételnek pedig az 1,5 milliót;

a vállalatnak függetlennek kell lennie, tehát sem leányvállalatként, sem kirendeltségként nem tartozhat más szervezethez;

a 2014 és 2017 közötti bevétel-növekedés alapvetően szerves jellegű, „belső” erőforrások által elért eredmény kellett, hogy legyen;

ha a vállalkozás részvényeit tőzsdén jegyzik, az árfolyam 2017 óta nem csökkenhetett 50 százalékos vagy azt meghaladó mértékben.

A lista összeállításában a következő országok vállalkozásait vették figyelembe: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

A listára kerülés idén a korábbiaknál valamelyest nehezebb volt: a legutolsó helyen végzett vállalat 37,7 százalékos növekedést mutatott fel; tavaly 34,6 százalékkal is be lehetett kerülni az ezres körbe.

Az első helyen 701 százalékos mutatóval a brit Blue Motor Finance végzett, amely az értékesítés helyszínén folyósított autóhitelezéssel foglalkozik. Mögötte egy másik brit vállalkozás, az élelmiszereket házhoz szállító Deliveroo lett a második, az észt Taxify utazás megosztó technológiai cég pedig a harmadik 441, illetve 398 százalékos teljesítménnyel.

A listát ezúttal is a technológiai ágazat képviselői uralták; az e-kereskedelem és a pénzügy-technikai vállalkozások nélkül is 149 ilyen cég szerepel a rangsorban. A német vállalatok vannak a legtöbben (230 vállalkozás), a városok közül pedig továbbra is London ad otthont a legtöbb, 63 cégnek.

Az első száz között 26 brit, 21 német, 16 olasz, 14 francia, 8 spanyol, 5 lengyel, 3 holland, 2-2 osztrák és finn vállalkozás mellett 1-1 norvég, cseh és észt vállalat szerepel.

A rangsorban szereplő 7 magyar vállalkozás a 444. és a 860. pozíció között helyezkedik el. Adataikat a táblázat tartalmazza.