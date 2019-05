Így érdemes külföldi részvényeket venni!

A magyar részvények jól teljesítenek mostanában, de a kínálat mégiscsak szűkös. Aki külföldre kacsintgat, vehet részvényeket, vagy befektetési alapokat magyar szolgáltatón, de külföldi online brókeren keresztül is. Utóbbiak között teljesen ingyenes szájtok is vannak. Figyeljünk azonban az adózásra, mert aki óvatlan, magára szabadíthatja a hatóságokat! Hogyan tudunk külföldi részvényeket vásárolni? Valójában minden brókercég meg tudja oldani azt az igényt, hogy a pácienseinek külföldi értékpapírt vásároljon. Csak éppen nagyon nem mindegy, hogy miképpen. Ezt a saját bőrükön tapasztalhatták meg azok, akik például a Buda-Cash Brókerház rendszerein keresztül a Saxo, a Pershing, vagy a Gain külföldi befektetési házakon keresztül vásároltak Többen ugyanis a mai napig nem kapták vissza sem a pénzüket, sem a részvényeiket, mert az érintett brókercégek elszámolási vitában vannak a Buda-Cashhel, vagyis annak frelszámolójával, de ebből az ügyfelek jöttek ki eddig rosszul.

Több út van előttem, melyiken induljak?

Aki külföldi részvényeket szeretne venni, az itthon leginkább a magyar Erste, esetleg a KBC rendszerein keresztül teheti ezt meg biztonságosan, de elmehet a világ leghíresebb internet brokering felületeire is.

Előbbiek előnye, hogy fizikailag itt vannak, magyarul elérhetők, felhívhatók. Utóbbiak azonban olykor megdöbbentően olcsóak, őket is bemutatjuk, de kezdjük a hazaiakkal!

Erste: BÉTa

Az Erstének a Budapesti Értéktőzsdével közösen van egy speciális kezdeményezése, a BÉTa platform. Sajnos éppen 2018 elejétől már egy kicsit változott a szolgáltatás, megszüntette az Erste a piac árjegyzési tevékenységét, vagyis egy kicsit kevésbé menedzseli majd ezt a platformját, de azért eddig tényleg jól működött ez a szájt.

Ez a platform ugyanis forint elszámolással biztosított hozzáférést számos nemzetközi nagyvállalat külföldi pénznemben (elsősorban euróban) denominált részvényeihez. Ennek az volt a nagy előnye, hogy a magyar befektetők a pénzük oda-vissza váltása nélkül vehettek menő külföldi részvényeket, és még némi elemzést, illetve árjegyzést is kaptak.

Gyakorlatilag a kereskedés a hazai tőzsdén folyt, ez azért nem csak nyelvi, de jogi és elszámolási garanciát is jelentett a befektetőknek.

KBC: Webbroker

A KH-csoport is éppen átalakít, átrendezi a cégeit, a szolgáltatásait, módosítja a brokering tevékenységét, és annak nemzetköz lábát is. De mindenképpen érdemes lehet megismerni a szolgáltatást, mert a KBC Equitas (ez a csoporttag van leginkább kapcsolatban a hazai lakossági befektetőkkel) is kimagaslóan széles külföldi részvénylistát kínál az ügyfeleinek.

A KBC Equitas ügyfelei egy webes felület, a Webbroker segítségével több ezer papírt érhetnek el. Ábécésorrendben és a teljesség igénye nélkül Amszterdam, Bécs, Brüsszel, Frankfurt, Madrid, Milánó, New York, Párizs, Prága, Varsó és Zürich értékpapírpiacai is lefedhetők ebben a rendszerben, de a hangsúly tényleg a „teljesség igénye nélkül” kifejezésen van, mert rengeteg egyéb, kisebb börze is elérhető a KBC rendszerén keresztül. Ha pedig az ügyfél valamit nem talál, de érdekelné, azt csak jeleznie kell.

Internet brokering

Akit nem zavar, hogy a szolgáltatója külföldi, messze van és nem beszél magyarul, na ő aztán tényleg hatalmas kínálatból válogathat Vannak olyan internet brokering felületek, amelyek teljesen ingyenesek, például az

Estimize,

a FeeX,

az Openfolio.

A szolgáltatónak ebben az az üzlet, hogy vagy ügyfélbázist épít, vagy mástól kap jutalékot, esetleg reklámokat helyez el, vagy bizonyos prémium szolgáltatásokat már pénzért kínál.

Trükkös pénzügyi modellek

Vannak csak majdnem ingyenes internet brokering felületek is, hiszen az Acorns például mindössze havi egy dolláros, jelképes díjat szed, a Thnksorwim pedig a „Becsali Csárda” koncepciót követi, hiszen 60 napig ingyenes a szolgáltatás, aki pedig megkedvelte a felületet, és maradna tovább is, az ezt már csak pénzért teheti meg.

És természetesen működik egy csomó drágább, menő szolgáltatás is, így a

Forverank,

Yahoo Finance,

Stock Trader.

Akkor érdemes?

Érdemes tehát külföldre menni? Nem tudhatjuk, ezt döntse el mindenki maga, de azért a külföldi részvénypiacoknak határozottan vannak előnyei:

a piacok nagyobbak,

szélesebb a kínálat,

több ágazat van jelen a külföldi börzéken,

modernebb, likvidebb, de nem bonyolultabb a kereskedés,

a számlavezetés díjak az online felületeken alacsonyak,

még hazai adózási szempontból sem rossz a helyzet, NYESZ számlára is helyezhető a külföldi papír

Az adózás egyébként neuralgikus pont lehet, érdemes ngyon odafigyelni, hogy a nemzetközi adatcserék miatt ne hívjuk fel magunkra a hatóságok figyelmét! Ezért a józanabbaknak érdemes előre áttekinteni az esetleges nehézségeket is: