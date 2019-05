Sok a bankkártyás csalás, de van védekezés!

Sajnos a nemzetközi hálózatokba szerveződő kártyacsalóknak rengeteg módszerük van arra, hogy visszaéljenek a bankkártyáink adataival. Szinte reménytelen a teljes védelem kialakítása, de azért nagyon sokat tehetünk. Ne gondolja, hogy önnel nem történhet meg. Bárki célpont lehet. Ne legyenek illúzióink! Sokan abba a hitbe ringatják magukat, hogy

amennyiben nem engedik, hogy a gyanús külsejű, külvárosi pincér elvigye a bankkártyát „hátra”,

ha nem válaszolnak a PIN-kód ellenőrző kéretlen e-mailekre, illetve nem is írják fel a PIN-kódot egy papírcetlin a bankkártyájukra,

és nem is vásárolnak furcsa internetes oldalakon,

akkor nem fognak visszaélni a bankkártyájukkal.

Dehogynem!

Rossz hírünk van, a teljesen elővigyázatos, a nagyon óvatos felhasználó is pórul járhat. Ráadásul a legtöbbször nem is derül ki, hogy miként. Hiszen a legtöbb ügyfél nem azért szerez bankkártyát, hogy aztán ne használja.

Márpedig, ha valaki fizet egy webshopban, esetleg elvégez egy átutalást az internet banking rendszerben, vagy akár csak egy fizikai eladóhelyen használja a kártyáját, sokféle támadás áldozata lehet.

Milyen adatok kellenek?

Gondoljuk egy pillanatra végig a fizetési folyamatainkat, és sajnos ebből könnyen visszakövetkeztethetünk a sérülékenységünkre is. Tudunk pénzt felvenni a bankkártyánkkal és a PIN-kódunkkal. Vásárolhatunk a kártyaszámunk, a kártya lejárata és a háromjegyű, a bankkártya hátoldalán található biztonsági kód megadásával.

Sőt, amikor a kártyás fizetést választjuk a horvát autópályán, örömmel tapasztaljuk, hogy ez milyen könnyen megy, bár elvileg mindig meg kell adnunk a PIN-kódunkat, azt fogjuk tapasztalni, hogy a kis összegű, mikrofizetés az autópályán akár kód nélkül is sikerülni fog.

A veszélyek

Márpedig, aki vásárolt a bankkártyájával egyszer is a neten, legyen mégoly szuper biztonságos is az oldal, mindig azt kockáztatja, hogy valaki meghekkeli a számítógépét, a szabad wifit, amelyet használt, vagy éppen a webshop oldalát, és egyszerűen kinyeri az adatokat. Vannak profi hekkerek, vannak kémprogramok, ezért sajnos, ha a fizetés résztvevői között egyáltalán nincsen rossz szándékú szereplő, akkor is megtörténhet a visszaélés. Arról már nem is beszélve, hogy amennyiben valamelyik helyen egy rossz szándékú ember van, az adatok kilopása, vagy akár csak az elől hagyott kártya meglesése már tuti visszaélési esély.

Ha jő a baj!

Ha aztán az adatainkat valamiképpen megszerezték a csalók, akkor egyszer csak elkezdenek záporozni az sms-ek, a nemzetközi csalók a legkülönfélébb országok fizetőhelyein próbálnak az adatainkkal vásárolni. Ha szerencsénk van, a telefonunkat éppen használjuk, a bankunk is felhív minket a szokatlan vásárlás miatt, vagy a csalók túl mohóak és a beállított vásárlási limit felett próbálkoznak, akkor megállítható a csalási kísérlet.

Ha nincs szerencsénk, akkor elmegy a számlánkról némi pénz. A legkülönösebb az egész folyamatban az, hogy amennyiben elindít a csaló egy csalárd vásárlást, vagy utalást, és például már este 8-kor, vagyis a banki nyitvatartáson kívül vagyunk, akkor hiába van még a pénzünk a banknál zárolva, nincs lehetőségünk megállítani a másnap reggeli elutalást.

A panaszbejelentés

Ezek után jeleznünk kell a banknak a csalást. A bank kivizsgálja az esetet, jó eséllyel már előzetesen is nekünk hisz, és akkor napokon belül visszaadja a pénzt. Ettől függetlenül azért vizsgálódik, majd körülbelül három hónap múlva egy ajánlott levélben megerősíti, hogy a vizsgálat csalást azonosított, nincs több teendőnk.

Közben az rajtunk áll, hogy teszünk-e a csalásról a rendőrségen feljelentést. Jó esetben ez segítheti a csalók leleplezését, de sajnos az ügyfél szempontjából túl sok közvetlen hozadéka nincsen, így sokan elkerülik a bürokráciát.

Megelőzés

Ám a legjobb védekezés mindig a prevenció. Mit lehet tenni? Sok lépés van, az egyszerűbbektől, a bonyolultabbakig, ezeket mind érdemes átgondolni, mindegyik csökkenti a sikeres visszaélés esélyét!

A limitről ne feledkezzünk meg!

A kártyánkhoz napi vásárlási limit állítható be, amelynek a megváltoztatása pénzbe kerül, de azért eléggé limitált költségbe. Érdemes tehát a normál napokon alacsonyan tartani a vásárlási limitet, hiszen ezzel biztosan maximalizáljuk a veszteségünket. Ha aztán jön a nagy kiadás, ha a szállodában ki szeretnénk fizetni a 200 ezres szobát, akkor felszabadítható a limit, akár csak egyetlen fizetésre, akár egy napra, vagy akár visszavonásig.

Földrajzi zár

Az úgynevezett geoblocking is egy kis figyelmet, többletmunkát igényel tőlünk, de megéri, mert nagyon jó védelmet ad. A legtöbb banknál ugyanis elő lehet írni, hogy külföldi vásárlást csak akkor engedélyezzen, ha az ügyfél előre jelezte, hogy külföldön tartózkodik, Különben egyfajta földrajzi zár érvényesül. Magyar vásárlást engedélyezünk, de jamaicait, csak ha a banknak már előzetesen bejelentettük.

Társkártyás megoldások

Ez már kicsit bonyolultabb megoldás, de ha a netes fizetéseinket mindig egy olyan kártyáról teljesítjük, amelyre csak a vásárlások előtt teszünk annyi pénzt, amennyire konkrétan szükségünk van, az nagymértékben segíti a veszteség elkerülését.

Zsilip és kétlépcsős azonosítás

A társkártyához hasonló elven működik, minden zsilip-szolgáltatás, például a Paypal, vagy hasonló fizetési szolgáltatások igénybevétele. Ezeknél is vigyázni kell a jelszavainkra, de ha a fő kártyánk adatait nem adjuk ki, az pozitívum. Minden ilyen szolgáltatásnál érdemes lehet kétlépcsős azonosítást kérni. Ha a jelszavunk után még egy sms-ben megkapott kódra is szüksége lenne a csalóknak, az gyakorlatilag kizárja a csalást.

Kártyaszám-generátor.

Ez egy olyan, a fintech-világban kialakított megoldás, amellyel szintén elkerülhető, hogy megadjuk a valódi bankkártyaszámunkat. A szolgáltatás minden egyes konkrét fizetésre képes generálni egy érvényes bankkártyaszámot. A fizetés sikerül, de a jövőbeli visszaélés kizárt.