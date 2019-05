Tőzsdei étteremcég – hatalmas tervekkel

A Budapesti Értéktőzsdére lépett egy nagyon ambiciózus társaság. A Cyberg ugyan ma még voltaképpen csak egyetlen éttermet működtet, de óriási franchise-rendszerben és rendkívül erős és kiterjedt digitális szolgáltatásokban gondolkodik. Kajahu, Cybergastro, Cyberg – eltérő nevek, de valójában ugyanarra a cégre utalnak. A Kajahu egy belvárosi étterem és remélhetőleg egy leendő lánc neve, a Cybergastro, az őt birtokló cég eddigi elnevezése, míg a Cyberg az új, a tőzsdére is bevezetett nyilvános részvénytársaság neve.

A szektor

A Kajahu-koncepció egy nagyon trendi, „cyber” beütésű fast casual dining étteremlánc ötlete.

Fast casual - ez mit jelent? Vannak olyan éttermek, amelyek átmenetet képeznek a gyorséttermek (a fast food) és a hagyományos éttermek (casual dining) között. Ha Magyarországon is ismert láncokra gondolunk, ilyesmi a Vapiano, vagy a mind több Padthai Wokbar, de akár idesorolható a benzinkutakról ismert Marché hálózat is.

Ha pozitívan fogalmazzuk meg ezt a koncepciót, azt mondhatjuk, hogy miért ne kaphatna a fogyasztó gyorsan is minőséget. Természetesen a kritika is jogos lehet, ha szinte ugyanannyit kell fizetnünk, mintha kényelmesen beülnénk egy étterembe, akkor miért kell sorban állnunk. Ennyiért, az embert még ki sem szolgálják?

A Kajahu azonban egy kicsit mást kínál.

Cyber

A Kajahu-t megálmodó, láthatóan banki, gasztro, vagy éppen internetes háttérrel bíró szakemberek nem akarnak kicsit markolni, szinte mindent belefőznének egy „gulyásba”.

Vagyis sokféle népszerű ételt kínálnak, pizzát, ázsiait és hamburgert, mégpedig a magyar specialitás szürkemarhából,

de emellett haladnának a korral, a vendégek egy képernyőn mindenféle technológiai megoldással találkozhatnak, rendelhetnek, egymással chatelhetnek, alapanyagokat vásárolhatnak egy piactéren keresztül, az étterem részeként gyakorlatilag főzőcskézést is szervezhetnek.

és mernek nagyot álmodni (vagyis hazai és nemzetközi franchise-ban gondolkodnak).

De miért a tőzsdén?

Azt nem könnyű megmondani, hogy a Cyberg sikeres lesz-e, de az biztos, hogy éppen ilyen társaságoknak van kitalálva a tőzsde. Hiszen nem szélhámosokról van szó, ez nem egy nulla árbevételű, nulla alkalmazottal működtetett nagy ígéret, hanem működő étterem és koncepció, a menedzsment komoly szakmai múlttal (jó cv-vel) rendelkező szakemberekről áll, akik valami újat szeretnének csinálni az éttermi piacon.

Óriási terveikhez pedig ma még csak megmutatják magukat a tőzsdei közvéleménynek, de ha sikeresek lesznek, akkor a piacról finanszírozzák nagyszabású növekedési, terjeszkedési terveiket.

Piaci rés

Nem is lehet kérdés, hogy a szervezők agilisak, a cégüknek már a valódi kereskedés előtt is több ismert tőkepiaci szakembert is megnyertek. Azt nehezebb megítélni, hogy mennyire lesz fogékony a közönség a cyber-étteremre. Biztos van, aki utálja, ha nem könnyű elkapni az elfoglalt és a szemkontaktot kerülő pincért, annak előnyös lehet a mobilos rendelés, jópofa, ha az unatkozó gyerek mesét nézhet a várakozás alatt a monitoron és az is ötletes, hogy a belvárosi elfoglalt munkavállalók előre leadhatják a rendelésüket, vagyis nagyon kis időráfordítással is kaphatnak friss, jó ebédet.

Vagyis a Z, Y, X generáció, a fiatalok, a technológiára fogékony emberek megszerethetik a koncepciót, miközben nyilván lesz egy rakás ember, akinek az ebédhez hozzátartozik, hogy a pincér ajánlását kérje, köretet cseréljen, vagy bölcselkedjen arról, hogy mi mennyire legyen átsütve.

Esélyek

Vajon tényleg kitűnhet egy ilyen pizzát, hamburgert, ázsiait kínáló „vegyes bolt” a hazai, majd a nemzetközi piacon? Ez tényleg csak hit és idő kérdése.

A vendéglátás különös műfaj. Külföldön sétálgatva, természetesen fogalmunk sincsen, hogy amikor életünkben először járunk Bolognában, ott melyik a jó étterem, és melyik nem, de ha egy helyen senki nincs, akkor oda nem megyünk be. „Biztos lehúzós hely” – gondoljuk. Vannak kerületek, ahol közel-távol nincsen egyetlen étterem sem, aki mégis megpróbálkozik üzemeltetéssel, felsül, mert a helyi lakosok sem a környékükön ülnek be enni.

Likviditás likviditást szül

Máshol pedig, étterem, étterem hátán, és mindegyik tele van. Minél több étterem nyílt a Liszt Ferenc téren, annál jobban tele volt mindegyik, mert sokan fogták fel, hogy érdemes a térenvacsorázni, mert van élet, van választék.

Vagy a bulinegyedben, a Király és a Kazinczy utca környékén már több száz kocsma működik, de ha nyílik egy újabb, az is tele lesz. Jó környék. De vajon tervezhető-e egy franchise-hálózat sikere? Maga a koncepció nem világrengető, de a lendület, a tervel irigylésre méltóan optimisták. Aztán az idő majd eldönti.

Xtend

Mindenesetre a Budapesti Értéktőzsdének van egy ilyen cégeknek kifejezetten alkalmas speciális piaci szegmense, az Xtend.

2017-ben indult, kisebb - közepes méretű cégeknek jelent egyfajta tőzsdei előszobát. Ide meg lehet érkezni kiugró költség és különösebb befektetői megmérettetés nélkül. Itt minden egy kicsit egyszerűbb, nem kell például nemzetközi számvitel szerinti kimutatás, elég a magyar.

A Cyberg egyelőre nem bocsát ki j részvényeket, nem kapkod, működik és fejleszt.

A cégnek van nagyságrendileg 2,8 millió részvénye, készített egy alapos, 150 oldal feletti prospektust, ami a BÉT honlapján mindenki számára elolvasható. Korrekt anyag, figyelmeztet minden kockázatra, érdemes beleolvasni. Aki bátor, miért ne gyűjthetne a tőkepiacon finanszírozást? Hiszen a parkett részben éppen erre való.

Aztán az már a tőzsdei közvélemény értékítéletén múlik, hogy ki, mennyire fogadja el hitelesnek azokat a terveket, amelyek szerint a Kajahu akár nemzetközi siker is lehet.