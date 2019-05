Ezek a legjobb jogi egyetemek Európában

Számtalan neves jogi intézmény működik Európában, a CEOWorld globális menedzser magazin pedig ezek közül rangsorolta az öt legjobbat.

Az intézményeket a teljesítményük, a tanár-diák arányuk, a szakok és nemzetközi hírnevük alapján vizsgálták.A jogi oktatás legfontosabb központjainak listáját az alábbi egyetemek vezetik:

1. Faculty of Law, Oxfordi Egyetem

A Londontól alig 80 kilométerre lévő Temze-parti városban az egyetemi szintű oktatás már 1167-ben elkezdődött, miután az angol diákokat kitiltották a párizsi egyetemről. Az Oxfordi Egyetem teológiai, jogi, orvosi és bölcsészettudományi karral kezdte a működését, alig egy évszázaddal később pedig már mindhárom területen nemzetközi tekintélyre tett szert. Az egyetem diákja volt többek között J.R.R. Tolkien, Oscar Wilde, Bill Clinton, Theresa May, David Cameron és Hugh Grant is.

2. Faculty of Law, Cambridge-i Egyetem

A lista második helyezettje angol nyelvterületen (Oxford után) a második, világviszonylatban pedig a harmadik legrégebbi, folyamatosan működő felsőoktatási intézmény. Az egyetem a Cambridge-ben 1209-ben letelepedő tudósok társulatából nőtte ki magát, akik Oxfordból menekültek el. Érdekesség, hogy az Oxfordi Egyetemnek és a Cambridge-i Egyetemnek számos közös vonása van, együttesen pedig gyakran Oxbridge néven hivatkoznak rájuk.

Itt tanult többek között Isaac Newton, Charles Darwin, Virginia Woolf és Lord Byron is, és 14 brit miniszterelnök, valamint a brit királyi család számos tagja.

3. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Svájc

A Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights posztgraduális képzést nyújt a diákoknak, a központja a Villa Moynier villában található, Svájcban, melyet egy gyönyörű park vesz körül, kilátással a Genfi-tóra és a Mont Blanc-ra.

Az iskola korábban végzett hallgatói általában a humanitárius segítségnyújtás világában helyezkednek el, de sokszor különböző szervezetek élén és külügyi vezetőként tevékenykednek.

4. LSE Law, London School of Economics and Political Science, London

A London School of Economics and Political Science, rövidebben London School of Economics a University of London speciális jogokkal rendelkező részlege. London belvárosában, az Aldwych mellett fekszik. Nemzetközi rangsorok alapján a világ vezető társadalomtudományi és közgazdasági oktatási és kutatási intézete. A London School of Economics számos kiválóságot adott a jog, történelem, közgazdaságtan, üzlet, irodalom, média és politika területéről. Volt diákjai között 52 volt vagy jelenlegi kormány- és államfő, valamint a brit alsóház 20 jelenlegi tagja is megtalálható.

5. Leiden Law School, Leideni Egyetem, Hollandia

Az 1575-ben alapított Leideni Egyetem Hollandia legrégebbi egyeteme. Az intézmény a holland aranykor során vált híressé, amikor egész Európából jöttek diákok a Holland Köztársaságba. Az egyetem hét karral rendelkezik: Régészet, Humán tudományok, Közigazgatás és globális ügyek, Matematika és természettudományok, Orvostudomány, Jogtudományok és Társadalomtudományok. A leideni egyetem a holland királyi család tagjainak hagyományos képzési helye, de az egyetem diákja volt többek között John Quincy Adams volt amerikai elnök, Albert Einstein és Rembrandt van Rijn is.