Öngyógyító autó a Lamborghinitől

Sokat hallunk mostanában az önvezető autókról, de öngyógyító gépkocsikról eddig kevesebb szó esett. Most az olasz Lamborghini bejelentette, hogy létrehozta a világ első öngyógyító sportkocsiját. Stefano Domenicali, a Lamborghini vezérigazgatója érthetően büszkén jelentette be, az amúgy is rendkívül innovatív cég világújdonságát. Mint elmondta, a Terzo Millennio (vagyis harmadik évezred) nevű projekt egy éve indult. A fejlesztés keretében olyan sportkocsikat alakítottak ki, amelyek képesek felismerni és javítani a karosszéria repedéseit. A szuperautót az olasz cég mérnökei, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatóival közösen hozták létre. A projektnek amúgy négy pillére volt: energia, anyag-innováció, hajtómű és járműépítés, hang és érzelem. A támadó bikával fémjelzett olasz luxus-sportautók gyártó ma már a német Volkswagen-csoporthoz tartozik, végre nyereséget termel, és természetesen megőrizte az olasz alapító családnevéből származó Lamborghini márkanevét.