A Groupama Biztosító lakás- és casco biztosítása is rangos elismerést kapott

A Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége (MABIASZ) idén is Magyar Biztosítási Terméknagydíjjal ismerte el a független biztosítási alkuszok által legjobbnak ítélt biztosítói termékeket. A Groupama Biztosító két lakossági termék kategóriában is díjazásban részesült: Lakásbiztosítás és Casco biztosítás kategóriában is bronz minősítést szerzett. A MABIASZ hagyományos éves konferenciáján emellett dr. Kálózdi Tamást, a Groupama Biztosító vezérigazgató-helyettesét Biztosítás Szakmai Nívódíjjal tüntették ki.