A legtöbben áprilisban újítják meg ruhatárukat

Az OTP Bank 2018-as hitelkártya használati adatai szerint a kártyatulajdonosok a tavaszi hónapokban többet költöttek ruházati cikkekre, mint az év más időszakaiban. A ruhatár lecserélését, felfrissítését ösztönözhetik a különböző tavaszi leárazások, vagy az életmód magazinok jól ismert akciós napjai is. A vásárlók ilyenkor könnyen belefeledkezhetnek a kedvezőbbnél kedvezőbb termékekből való válogatásba és csak a pénztárnál realizálják, hogy mennyi minden került végül a kosarukba. Ebben az esetben is jól jöhet egy hitelkártya, mivel a használói nem csak plusz pénzhez juthatnak év végén a költéseik után járó pénzvisszatérítések miatt, hanem a vásárlásaik összegét akár részletekben is visszafizethetik.

Az OTP Bank azon ügyfelei, akik OTP Bonus vagy OTP BonusGold hitelkártyával rendelkeznek, évszakonként más és más kategóriájú vásárlásaikból az alap 1 százalékos visszatérítésen felül további 2 százalék extra visszatérítést is kaphatnak. Tavasszal a divat és a sporteszközök állnak a fókuszban, így például ruházati üzletekben, cipőboltokban, sportáruházakban a költések összesen akár 3 százalékos visszatérítése is elérhető lehet.

Kevesen tudják, hogy a hitelkártyás vásárlások esetében már részletfizetés is választható. Ez azért előnyös, mert az ügyfelek a nagyobb összegű, akár már 20 000 Ft-ot meghaladó hitelkártyás vásárlásaikat a hitelkártya kamatánál kedvezőbb feltételekkel, egyenlő havi részletekben fizethetik vissza – mondta el Györkei Krisztián, az OTP Bank fogyasztási hitelek termékfejlesztési vezetője.

A hitelkártyához kapcsolódó részletfizetési szolgáltatásokat internetbankon, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy bankfiókban igényelhetik az ügyfelek. A kamatokról minden esetben érdemes előre tájékozódni, hiszen azok mértéke függ a kártyatípustól, a felhasznált összeg nagyságától és az időszaktól is. A hitelkártya-birtokosoknak fontos odafigyelni a visszafizetési határidők betartására is. A hitelkártyás vásárlások minden esetben kamatmentesek, ha az ügyfelek a türelmi időszak végéig visszafizetik a teljes felhasznált összeget és egyéb, a kártyahasználathoz kapcsolódó költségeket. Ezzel szemben a hitelkártyás készpénzfelvételek minden esetben kamatoznak. További részletekről a www.otpbank.hu/Hitelkartyak oldalon tájékozódhat.