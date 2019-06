Karnyújtásra az elnökségtől az üstökösként élre tört ukrán parodista

Játéknak indult

Volodimir Zelenszkij úgy került be a köztudatba, hogy egy TV-sorozatban ukrán elnököt játszott. Ezek után a valóságban is elindult az elnökválasztáson, és az első fordulót most nagy előnnyel meg is nyerte: majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, mint a jelenleg regnáló elnök, Petro Porosenko. Ez egyáltalán nem meglepő, miután Porosenko a 2014-es forradalom után lényegében semmit nem tudott kezdeni a nyugat-orientációval: a gazdaság rosszabb állapotban van, mint amikor megdöntötték Viktor Janukovics oroszbarát rendszerét.

Orosz medve

Ez részben annak köszönhető, hogy a hirtelen a NATO felé forduló országtól Oroszország gyorsan elcsatolta a Krím-félszigetet, majd az oroszok által lakot kelet-ukrajnai területek is fellázadtak és elszakadtak, de az ukrán hadsereg erővel nem tudta visszafoglalni őket, mert akkor már közvetve és közvetlenül a hatalmas orosz szomszéddal találta szembe magát.

Nyugati illúziók

Porosenko abba az illúzióba ringatta országát, hogy majd jön a NATO, szárnya alá veszi az országot, meg az EU-is, ahová gyorsan be lehet lépni, és megindul az a fajta felzárkózás, ami nálunk, mondjuk, a visegrádi négyeknél zajlik. Csakhogy ennek semmi realitása nem volt: minket annak idején Gorbacsov elengedett, de Ukrajna esetében Putyin orosz elnök jelezte, hogy oda a NATO nem teheti be a lábát, azt ő közvetlen fenyegetésnek tekintené, ezért megelőző atomcsapást mérne Varsóra és Bukarestre, valamint hadserege előrenyomulna Kijevig.

Ami az EU-t illeti, épp elég szegény tag lépett be az előző évtizedben, a klub nem bírna el egy nagy, ám de igen szegény új tagot, olyanra meg pláne nincs szükség, amelynek még a területe és határai is tisztázatlanok, épp elég volt Ciprus. Az ország gazdasági kapcsolatai persze fellendültek közben a nyugattal, de ez nem volt elég ahhoz, hogy kompenzálja az orosz gazdasági kapcsolatok visszaesését, meg a háborús állapot gigantikus költségeit.

Béke nélkül nem megy

A népnek így elege lett minden eddigi felállásból, természetes, hogy másra szavaztak, még ha keveset is tudnak az új jelöltről, mint politikusról. Leginkább a korrupció visszaszorítását hirdette meg Zelenszkij, ami valószínűleg nem egyszerű feladat, de van egy sokkal súlyosabb kérdés, amiben előre kell lépnie. Ez pedig az Oroszországgal való párbeszéd, és valamiféle kompromisszumos megoldás keresése, hogy a háborút be lehessen fejezni.

A jelenlegi helyzet senkinek nem jó, sokba kerül, az elveszett területek visszaszerzése pedig illúzió, ez öt év alatt világosan megmutatkozott. Senki nem tudja a gigantikus orosz medvét elűzni az oroszok által lakott területekről, se szankciókkal, se háborúval. Ha viszont sikerülne békét kötni vele, újra fellendülhetnének az Oroszországgal, és rajta keresztül több más posztszovjet országgal korábban fennálló gazdasági kapcsolatok. Ha Ukrajna gazdaságilag egyszerre lenne nyitott nyugat és kelet felé, ugyanakkor megszűnnének háborús kiadásai, önmagában megindulhatna egy komolyabb gazdasági fellendülés a jelenlegi, meglehetősen alacsony bázisról.