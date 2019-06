Minden a mai Liverpool–Tottenham labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőről

„Fuldoklik a pénzben a Premier League” és „A világ minden pénzét elköltheti a Premier League” – íme csak két cím a sajtóból, mely jól jelzi, milyen horribilis pénzeszközök állnak az angol első osztályban versengő klubok rendelkezésére. Nem véletlen tehát, hogy az igazolási időszakban rendre az itt szereplő csapatok adják ki a legtöbb pénzt. Ezek után megdöbbentő, de igaz: a Tottenham tavaly egyetlen pennyt sem adott ki új játékos igazolására. Pochettinónak a meglévő kerettel kellett „főznie”. Vajon miért voltak ilyen fukarok a tulajdonosok? A magyarázat leginkább abban keresendő, hogy a klub az idén április elején avatta fel vadi új (még saját sörfözdét is magában foglaló, a valódi gyepszőnyeget fél óra alatt műfűre cserélni képes) stadionját, amely sokak szerint jelenleg a világ legnagyszerűbb futball arénája. Eredetileg 350 millió fontból akarták kihozni, a végszámla azonban megközelítette az 1 milliárd fontot. Pochettinónak pedig be kellett érnie a meglévő játékoskerettel. Úgy tűnik, jól gazdálkodott vele.

Hogy kerülhet két angol csapat a döntőbe?

A Bajnokok Ligája a korábbi előd (Bajnokcsapatok Európa Kupája, vagyis BEK) versenyrendszerével ellentétben megengedi, hogy a legerősebb futballnemzetek bajnokságából alanyi jogon 4 csapat is bekerüljön a legjobb 32 közé. Ráadásul, ha angol csapat nyerné el a Bajnokok Ligája serleget (mint ahogyan ez most szombaton bizonyosan így lesz), akkor ez azt jelenti, hogy a következő évben 5 PL-csapat lehet ott a Bajnokok Ligája startvonalánál. A Premier League döbbenetes pénzügyi és játékerejét mi sem jelzi jobban, mint hogy a BL-döntő mellett az idén az Európa Liga fináléjába is két PL-csapat jutott (a döntőben a Chelsea 4-1-re verte szerdán az Arsenalt).

Klopp vagy Pochettino lehet a nyerő?

Jürgen Klopp

Rock and roll edzőnek is nevezik. Nála nem tűnik erőltetettnek és kínosnak sem, ha egy sajtótájékoztatóra Beatles-trikóban érkezik és neki még azt is megbocsátják, ha élő adásban olyan szavakat használ, amelyek után másokat talán el is tiltanának. Mindemellett barátságos, vagabund, ám a munkában kőkemény személyisége remekül illik a történelmileg munkás hátterű szurkolóbázissal rendelkező Liverpoolhoz. „We trust you!”, vagyis Bízunk benned! – üzenték már 2014-es érkezésekor is a lelátókon a szurkolók, akik azóta is imádják őt.

Játékosainak ez nem ment ilyen könnyen. Klopp ugyanis a már-már kegyetlen munka híve.

Érkezését követően azonnal bevezette az akár napi három edzés rendszerét. Egy délelőtt, egy délután, egy este – vagy inkább egy délután és kettő este, csak hogy a játékosok hozzászokjanak az esti meccsek terhelési ritmusához.

Egy beszédes adat: a Dormundnál volt olyan meccse, amikor játékosai összességében többet futottak a 90 perc alatt, mint 120 km. Elképesztő teljesítmény.

Mindenki azt mondta, hogy a világ legerősebb, legtöbb meccsét hozó bajnokságban, a Premier League-ben hasonló teljesítményt lehetetlen elvárni a labdarúgóktól. Ám láss csodát: 2016. augusztus 14-én (az Arsenal ellen) 117.6 km tettek a gyepre Klopp játékosai. Ez azóta is Premier League-rekord! Persze csak futásteljesítménnyel még senki nem nyert meccset. Ám a nélkül a mai futballban szinte lehetetlen.

Még egy lényeges kép Kloppról: szinte minden játékosát átöleli, amikor pályára bocsátja vagy lecseréli őket. Bensőséges a viszony, és ez különleges erőt ad a mai Liverpoolnak. Klopp dinamizmusa, vezérszerepe, szenvedélye, bizalma rengeteg erőt adhat a pályán küzdőknek BL-döntőben is.

Éves keresete 11.2 millió font, ezzel éppen befér a legjobban fizetett futballmenedzserek listájának első 10 helyezettje közé.

Maurido Pochettino

Az a jelenet, ahogyan az Ajax elleni fordításkor lerogyott a gyepre, sok mindent elárul a korábbi 20-szoros argentin válogatott (középhátvéd poszton szerepelt) személyiségéről. Mint ahogyan az a döntése is, amely szerint a BL-döntőben a kezdő sípszó előtti csapatképen nem csak a kezdő 11-nek, de a keret mind a 23 labdarúgójának rajta kell lennie! Aki járatos a futball világában, jól tudja, topfociban ilyen talán még soha sem történt.

Pochettino jelszava: Csapatszellem mindenekelőtt!

Az argentin edző úgy volt képes a klub történetének első BL-döntőjébe vezetni a csapatát (1963-ban KEK-et, 1972-ben és 1984-ben UEFA-kupát már nyert a klub), hogy:

a 2018/2019-es bajnokságot megelőzően nem igazolhatott új játékost

a Manchester City elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén elveszítette legértékesebb játékosát, Harry Kane-t

és a klub új stadionjának áprilisi átadásáig csapatával kénytelen volt mindvégig vendégségben játszani a „hazai” meccseit.

Éves keresete 5,5 millió font, tehát éppen fel annak, amit Klopp hazavihet.

Milyen az eddigi egymás elleni mérlegük?

Eddig 9 meccset játszott egymással a Klopp vezette Liverpool és a Pochettino vezette Tottenham. A Liverpool 4 győzelme mellett 4 döntetlen született, míg a Tottenham mindössze egyetlen meccset tudott megnyerni.

Milyen pénzdíjért versengenek a döntőben?

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) az idei kiírásban is több százmillió eurót oszt szét a klubok között. Már az előselejtezőben vereséget szenvedő csapatok is 230 000 eurót gyűjtenek, a csoportkörbe jutás pedig már akkor is 15 millió eurót ér, ha ott a csapat netán egyetlen pontot sem szerezne.

A BL-döntő vesztesének 15, míg a győztesnek 19 millió eurót utal csak ezért az egy meccsért az UEFA, és persze a döntőbe jutott csapatok részesülnek az összes többi, ezt megelőző fordulóban a győztesnek járó prémiumból is.

Hogy jön ide Mourinho és Wenger párbaja?!

José Mourinho (BL-t nyert a Portóval és az Internazionale-val is) és Arsene Wenger sok szócsatát megvívott már egymással. Sőt akadt olyan Premier League-mérkőzés, amelyen az Arsenal francia mestere és a Chelsea portugálja szó szerint egymásnak esett a kispadoknál. Az egyik televíziós társaság azonban most gondolt egy merészet és meghívta a két legendás edzőt, hogy a madridi stadionban felállított stúdióban élő adásban közösen kommentálják a BL-döntőt. Mégis megfér két dudás…

Van a BL-döntőnek magyar vonatkozása is

A mostaninak nincs, azonban Puskás Ferenc 1960-as teljesítménye alighanem továbbra is egyedülálló marad.

A BEK (Bajnokcsapatok Európa Kupája) glasgow-i döntőjében 135 ezer néző előtt a Real Madrid 7-3-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot, a „Száguldó Őrnagy” egymaga 4 gólt vállalt a termésből. Mind a mai napig ez a finálék egyéni rekordja.

Érdekesség, hogy a meccs előtt „Öcsinek” írásban bocsánatot kellett kérnie a Német Labdarúgó Szövetségtől, amiért korábban azt nyilatkozta, hogy az ’54-es berni vb-döntőben (itt veszítettünk 3-2-re) a németek doppingot használtak. Puskás leírta, hogy „bocs”, aztán „hintett” négyet.