Nem is gondolná, mi volt az utóbbi 120 év legjobb befektetése

A jó befektetést soha nem könnyű megjósolni. A múlt század legelejétől eltelt közel 120 év alatt nem azok jártak a legjobban, akik aranya, gyémántot vagy ezüstöt vásároltak, hanem akik részvényekben tartották a pénzüket. A Credit Suisse legújabb felmérése összeadta a hozamokat 1900-tól kezdve napjainkig, és több mint 5 százalékos éves átlaggal a részvények vezetnek. De megérte borokba és műkincsekbe is pénzt fektetni. A kötvények, a részvények, az állampapírok mind jó választásnak tűnnek, ha valaki be szeretné fektetni megtakarítását, legalábbis a Credit Suisse felmérése szerint ezekkel egész jól lehetett keresni az utóbbi közel 120 esztendő alatt. Ám az értékpapírok mellett sokan inkább a kézzelfogható dolgokba fektettek: birtokokba, művészeti tárgyakba, értékes borokba vagy akár egy klasszikus autóba, - és ők is jól jártak.

A gyémánt kilóg a sorból

Részvényt hosszú távra érdemes venni

A legmeglepőbb talán, hogy az arany és az ezüst értéke alig nőtt, a sokszor magas infláció ellenére ugyanis még a készpénz és a kötvények is megelőzték őket.

Az érzelmi haszon is számít