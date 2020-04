NEM VÁRT KIHÍVÁSOKHOZ VEZETHET A TÚL GYORS VÁROSIASODÁS

Több mint 2,5 milliárddal többen élnek majd városokban 2050-ben mint ma, ami kezelhetetlen problémát jelent – derül ki a globális városi népesség folyamatait bemutató friss ENSZ tanulmányból. Eszerint a Föld lakosságának több mint a fele már jelenleg is városlakó, arányuk 2050-re kétharmadra nő. Fenntartható-e ez a gyors léptékű városiasodás? A probléma súlyosságát jól jellemzi, hogy amíg 1950-ben minden harmadik ember élt városban, 2008-ban minden második, addig a városlakók aránya ma már 55 százalékos, 2050-re viszont 68 százalékig emelkedik úgy, hogy eközben az össznépesség is jelentősen nő. Miután az ENSZ a tagországok statisztikáiból dolgozik, ez az arány még nagyobb lehet, hiszen Ázsiában és Afrikában a bádogvárosokban is hatalmas embertömeg él, akik kimaradnak a statisztikából. A Trend fm rádióműsorában Gere László, a Pallasz Athéné Geopolitikai Kutatóintézet szenior kutatója elemezte a helyzetet.

A fő probléma, hogy a városokban, illetve agglomerációikban kis területen élő nagy tömegek miatt hatalmas a környezetterhelés, amelynek csökkentése egyre nagyobb nehézséget okoz a városok vezetőinek.

ha egy város népessége megduplázódik, akkor nem kétszer annyi GDP-t vagy hulladékot termel, s nem kétszer annyit fogyaszt, mint eredetileg, hanem annál többet.

Az okos városok korlátai

hiába felel meg a város a városfejlesztési követelményeknek, ha az emberi, élhetőségi szempontokat kevéssé vették figyelembe a tervezés során.

Tanult városlakókra van szükség

Az ENSZ okos város ajánlása szerint segíteni és ösztönözni kell a lakosságot a tanulásra, hogy használni tudják az új fejlesztéseket.

