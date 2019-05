Svájc egész éves GDP-jét szórták ki 3 hónap alatt hitelként a kínai bankok

A kereskedelmi feszültségek dacára a vártnál nagyobb mértékben, 6,4 százalékkal növekedett a kínai gazdaság az első negyedévben, így sikerült elmozdítani a 30 éves mélypont környékéről a növekedési rátát.

A kínai piacok tavaly az elmúlt évtized legrosszabb időszakát könyvelhették el. Ennek nyomán nagy mennyiségű tőkét vontak ki a befektetők, amely jelenleg gyakorlatilag a parton áll és keresi a helyét.

Közbelépett a kormány és a jegybank

A makrogazdasági környezet stabilitása érdekében a kínai jegybank és kormány több lazító intézkedésről döntött az elmúlt időszakban. Egyrészről láthattunk fogyasztást célzó adócsökkentéseket 290 milliárd dollár értékben, másrészről 320 milliárd dollár értékben speciális kötvényeket bocsátottak ki a helyi önkormányzatok, mely összegből infrastrukturális projekteket finanszíroznak. Ezenfelül a kínai jegybank 5 alkalommal csökkentette a kötelező tartalékrátát az elmúlt egy év során, illetve a kínai bankrendszer 5800 milliárd jüan, azaz 865 milliárd dollár értékben pumpált hiteleket a gazdaságba az idei első negyedévben. Utóbbi mérete Svájc éves GDP-jét is meghaladja. A bevezetett serkentő intézkedések fokozatosan kifejtik a hatásukat, ami a második negyedévben is érezhető lesz.

Szintén támogató, hogy a Fed türelmesebb üzemmódba kapcsolt, azaz alacsonyabb kamatpályát vízionál, illetőleg leállnak az amerikai jegybankárok szeptemberben a Fed mérlegfőösszegének szűkítésével, amely rendkívül jó hír a pénz- és tőkepiacoknak. Egy esetlegesen erősebb dollárnak és egy magasabb hozamkörnyezetnek ugyanis meglehetősen romboló hatása lenne jelenleg.

Lesz-e ebből tartós javulás?

Amennyiben stabilizálódik a makrogazdasági környezet és megszületik a kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és Kína között, abban az esetben jó eséllyel ismét felélénkülhetnek a beruházások a világ második legnagyobb gazdaságában.

Növeli emellett a kínai jegybank mozgásterét, hogy az infláció jelenleg mérsékelt pályán mozog, tehát

szükség esetén ismét bejelenthetnek a jegybankárok újabb serkentő intézkedéseket a piacok stabilizálása, a likviditás biztosítása és a növekedés támogatása érdekében.

A kedvező GDP adatok mellett több kedvező makrogazdasági mutató is napvilágot látott. Az ipari termelés 8,5 százalékkal bővült márciusban, amely 2014 júliusa óta látott legmagasabb érték, és jóval meghaladja az 5,6 százalék körüli várakozásokat.

A kiskereskedelmi értékesítések is robosztus mértékben, 8,7 százalékkal ugrottak meg márciusban, amely kedvező belső fogyasztási fejleményekről árulkodik. Utóbbit egyébként az emelkedő fogyasztói hangulatindex is alátámasztja.

Hol rezeg a léc?

A kínai kormány a múltban eddig nagyon jól menedzselte a válsághelyzeteket, és jelenleg is viszonylag jól zajlik a gazdaság szerkezetváltása és hűtése. Mindazonáltal jelenleg több olyan kockázat is van a rendszerben, amit mindenképpen érdemes szem előtt tartani:

A kereskedelmi tárgyalások jól haladnak, azonban még nem lefutottak. A stabilizálódó makrogazdasági adatok tükrében keményebben tárgyalhat a kínai fél, amely a tárgyalási folyamat elhúzódását okozhatja.

A kínai gazdaság eladósodottsága jelenleg rendkívül magas. Az állami, a vállalati, a lakossági és a bankszektor adóssága emelkedő trendben mozog, egyes becslések szerint a kínai GDP 300 százaléka körül alakul. A tendencia nem fenntartható, és hatalmas kamatkockázatot is jelent egy esetleges általános nemzetközi hozamemelkedéssel szemben.

Kína magas adósságállománya jelenleg nagyobb kockázat a kereskedelmi tárgyalások alakulásánál.

Ezzel összhangban a lakossági szektor eladósodottsága is töretlenül emelkedik, mára már meghaladja a GDP 50 százalékát, amely a jövőbeni fogyasztás növekedését korlátozhatja.

Emellett szükséges lenne a nagy állami mamut vállalatok esetében a hatékonyságot és a termelékenységet növelni, és egy hatékonyabb költségszerkezetet kialakítani. Ebben a piaci alapra történő áttérés és a külföldi tulajdon megemelése segítséget jelenthetne.

Év eleje óta nagyon sokat emelkedett a kínai részvénypiac, aminek következtében a részvények értékeltsége is magasabb szintekre került (P/E, P/BV, EV/EBITDA alapon), azaz kisebb lehet a további növekedési tartalék. Az emelkedéssel párhuzamosan a befektetői pozícionáltság kevésbé támogató.

Az elmúlt években jellemzően hitelből növekedett Kína, amely nagymértékű eladósodottsághoz és az árnyékbankrendszer felfutásához vezetett. A kínai vezetőség emiatt tavaly erőfeszítéseket tett a hitelállomány növekedésének lassítására és a gazdaság „tőkeáttételének” mérséklésére, ezen törekvések azonban elakadtak a kereskedelmi konfliktus elmélyülése miatt. Előre tekintve azonban elengedhetetlen, hogy a gazdaság egyensúlytalanságait csökkentsék a döntéshozók.

Tekintettel az érett pénz- és tőkepiaci trendekre, egy-egy negatív piaci korrekciónak az esélye viszonylag magasabb, amely szélsőségesebb esetben a likviditás kiszáradásához vezethet.

Végezetül a javuló makrogazdasági adatok következtében a kínai jegybank és vezetőség kivárhat, ezért rövidtávon kisebb az esélye újabb serkentő intézkedéseknek, amely ugyan előnyös egyensúlyi szempontból, viszont a makrogazdasági indikátorokban és a piacokon magasabb szórást eredményezhet.

Láttuk a mélypontot?

Az előremutató indikátorok alapján véleményünk szerint újabb lendületet kaphat a kínai gazdaság a második negyedévben.

Az feldolgozóipari beszerzési menedzserindex három hónapnyi gyengélkedést követően márciusban ismét visszapattant a növekedést jelző 50-es középérték felé.

Emellett további pozitívum, hogy az új megrendelések állománya és az export számok is elkezdtek felívelni, amely szintén a későbbi növekedés előszele lehet. Április elejétől ezen kívül az autó értékesítésekben is fokozódás várható, ugyanis ekkor lépnek életbe a korábban bejelentet áfa csökkentések, aminek nyomán az elmúlt hónapokban több potenciális vásárló is elhalaszthatta a tervezett gépkocsi-vásárlását.

A Morgan Stanley befektetési bank szerint ciklikus fordulóponthoz érkeztünk az első negyedévben, majd ezt követően az év végéig további gyorsulás várható a makrogazdasági mutatókban,

miután a fiskális ösztönző intézkedések egyre inkább kifejtik a hatásukat, a fogyasztói bizalom tovább javul, illetve a kereskedelmi tárgyalások is kedvező fordulatot vehetnek.