2200 iskolának szállít interaktív táblákat a 4iG

A köznevelési intézmények digitális kompetencia fejlesztését célzó program keretein belül, mintegy kétezer-kétszáz magyarországi iskolába szállít interaktív táblákat a 4iG Nyrt. miután a Klebelsberg Központ pályázatán a tőzsdei társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. A közel nettó 4,4 milliárdos, európai uniós támogatással megvalósuló projekt során a társaság 3005 interaktív tábla beszerzését és beüzemelését végzi, továbbá biztosítja a pedagógusok számára az eszközök kezeléséről és használatának módszertanáról távoktatásban megvalósuló képzést is a 2019/2020 tanév kezdetéig.

Köznevelési intézmények digitális kompetencia fejlesztését szolgáló programon belül indított nyílt közbeszerzési eljárást a Klebelsberg Központ, 3005 darab interaktív panel, 1400 darab fali konzol és 1605 darab hordozható állvány beszerzésére és helyszíni beüzemelésére. Az esélykülönbségek felszámolását, illetve a gyermekek és pedagógusok digitális képzését célzó program pályázatán a 4iG Nyrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A társaság nettó 4 390 500 000 forintért vállalta a műszaki eszközök és kapcsolódó dokumentumaik, kiegészítőik 90 napon belül történő beszerzését, leszállítását, valamint helyszíni felszerelését, üzembe helyezését és átadását. Emellett a társaság a beüzemelést követően elektronikus távoktatásban minimum 30 órás akkreditált képzést biztosít az eszközöket használó pedagógusoknak.

A 10 ujjas vezérléssel is működő (multitouch), internetkapcsolatra is alkalmas interaktív táblák mérete egyedi szállítási és szerelési igényeket is támaszt, ezért az iskolai biztonsági elvárásoknak tartósan megfelelő fali rögzítéshez konzolt, a mobil felhasználáshoz hordozható állványt biztosítanak a 4iG kivitelezői a Klebelsberg Központ igényei szerint. A szerződéskötést követően a műszaki eszközöket 90 napon belül telepíti az informatikai nagyvállalat mintegy kétezer-kétszáz általános és középiskolában. A beruházásnak köszönhetően a 2019/2020 tanévben jelentősen bővül azon tanintézmények száma, ahol a napi tanítási gyakorlat részévé válik a digitális oktatás.