A Fed-kamatdöntés áll a fókuszban a jövő héten

Kevés hazai makroadatot ismerhetünk meg a jövő héten, azonban a fejlett piacokon továbbra is izgalmasnak ígérkezik az előttünk álló hét.

Új iránymutatás érkezhet a Fed kamatpályájával kapcsolatban

A Fed szerdai, június 19-i kamatdöntő ülésén – a piaci várakozásokkal összhangban – nem számítunk a monetáris kondíciók változására. A jegybank idén márciusi előrejelzésében a tavaly decemberben prognosztizált két kamatemelés helyett 2019-re már nem is jelezte a kamatsáv változtatását, míg 2020-ban egy kamatemelést jeleztek előre. A jegybank a kamatdöntéssel párhuzamosan friss prognózisokat is publikál majd, ahol akár más kamatpályát is kijelölhet.

A legutóbbi, májusi kamatdöntő ülését követően a Fed ismét hangsúlyozta, hogy türelmesek lesznek a további kamatmódosításokat illetően, figyelembe véve a globális gazdasági és pénzügyi fejleményeket, valamint az alacsony inflációs nyomást. Ugyan látják, hogy az általuk kiemelten figyelt inflációs mutató 2% alá csökkent (PCE április: 1,5%, év/év), de az infláció élénkülését várják, vagyis átmenetinek gondolják az alacsonyabb árnyomást.

A piaci szereplők továbbra is pesszimisták az amerikai gazdasági kilátásokkal kapcsolatban: Fed-kamatemelésre már nem számítanak, ugyanakkor szinte biztosra veszik az év végi kamatvágást.

Azonban a Fed kamatcsökkentése ellen szól, hogy az USA gazdasága 2019 első negyedévében jó teljesítményt mutatott: a piaci várakozásokat meghaladó mértékű, 3,1%-os gazdasági növekedést regisztráltak a tengerentúlon, jóval meghaladva a 2018. utolsó negyedéves 2,2%-os növekedést (évesített negyedéves növekedések). A munkanélküliségi ráta továbbra is történelmi mélységekben tartózkodik, májusban 3,6%-on állt. Viszont májusban a 175 ezer fős előrejelzéshez képest csak 75 ezer új álláshely keletkezett áprilishoz viszonyítva, ill. a márciusi és az áprilisi adatot is lefelé módosították.

A májusi, rosszabb munkaerő-piaci adat ellenére várakozásunk szerint az idei évben az USA gazdasága még a hosszú távon fenntartható szintje (kb. 2%) felett növekszik majd. Azonban az amerikai üzleti ciklus 2019-ben tetőzhet, 2020-ban pedig már a hosszú távon fenntartható szint alá csökkenhet az aktuális növekedés. Következésképpen, várakozásunk szerint a Fed kamatemelési ciklusa gyakorlatilag a végére ért vagy legalábbis hosszabb megtorpanásra lehet számítani, azaz az idei és a jövő évben változatlan kamatszintekre számítunk a tengerentúlon.

EU-csúcstalálkozóra is érdemes figyelni a jövő héten

Június 20 és 21 (csütörtök-péntek) között tartják az uniós országok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács nyári, kétnapos csúcstalálkozóját. Több fontos téma is napirendre kerül a csúcstalálkozón: egyrészt a következő intézményi ciklusra vonatkozó kinevezésekről kell határozatokat hozniuk. Ennek hátterében az áll, hogy 2019 folyamán a testület megválasztja az Európai Tanács elnökét, javaslatot tesz a Bizottság elnökére az EP-választások eredményeit figyelembe véve, kinevezi az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, valamint dönt az ECB elnökéről is.

Az Európai Bizottság elnöki posztjára több jelölt is van, többek között az európai pártok csúcsjelöltjei; így a két legnagyobb párt, az Európai Néppárt jelöltje a német Manfred Weber, és a szociáldemokraták jelöltje a holland Frans Timmermans. A legfőbb EU-s posztokra történő kinevezéseknél azonban több szempontot is figyelembe vesznek, többek között a földrajzit, politikait (melyik pártból kerül ki), demográfiait (kis és nagy népességű országok) és a nemek közti egyensúlyt is.

A piaci szereplők körében az európai parlamenti választások kapcsán már elindultak olyan találgatások, miszerint ha nem Webert választják meg a Bizottság élére, akkor lehetséges, hogy német nemzetiségű elnöke lesz az ECB-nak (pl. Weidmann). Ez pedig a jelenlegi várakozáshoz képest szigorúbb monetáris kondíciókat eredményezne a jövőben. Azonban ha Weber kerül a bizottsági elnöki pozícióba, akkor a jegybank élére valószínűleg nem német nemzetiségű elnököt választanának, így valószínűleg továbbra is fennmaradnának a laza monetáris kondíciók.

A jövő heti csúcstalálkozón továbbá fókuszban lesz az Unió 2019–2024-es időszakra vonatkozó stratégiai menetrendje, valamint ismét előtérbe kerül a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keret, vagyis az EU hosszú távú költségvetése. Utóbbi esetében először a Bizottság terjeszt elő egy jogalkotási javaslatot, melyet megtárgyal a Tanács és egyhangú döntés születik róla. Az új költségvetés életbe lépéséhez a Parlament egyetértése is kell.