Tévedés ne essék: az Iszlám Állam ma is létezik

Ellentétben a megjelent számos politikai és médiavéleménnyel: az IS, ISIS, ISIL, Da’esh neveken is ismert Iszlám Állam nevű szélsőséges iszlámista terrorszervezet katonailag sem szűnt meg. Nem sikerült felszámolni még a Közel-Keleten sem. Tehát a második iraki háború lezárását bejelentő, elhíresült amerikai elnöki mondás ma csak erős változtatással igaz. Így valahogy: „Mission NOT accomplished”. Főként, mint ideológia, de mint számottevő katonai erő is, az Iszlám Állam ma is létezik.