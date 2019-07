A modortalanságáról elhíresült Ryanair főnök immár pilótáinak udvarol

A Ryanair szeptemberben jelentette be, hogy sok járatát törölni kénytelen október végéig, majd ezt megtoldotta november utáni járattörlésekkel is. Indokként a pilóták szabadságolásának problémáját nevezték meg, de mélyebb nehézségek húzódhattak meg az ügy mögött. Michael O’Leary, a cég főnöke akkor kellemetlen megjegyzéseket tett a pilótákra, most már kérleli őket. O’Leary mindig is szókimondó, sőt időnként botrányos kijelentéseket tevő vezető hírében állt. Régebben az utasokra tett sértő megjegyzéséket, mondván, örüljenek, hogy olcsón utazhatnak, ne gondoljanak kényelmes ülőhelyekre, sőt, egy időben még a mosdó használatáért is fizettetni akart. Később változtatott stratégiáján, udvarias lett, és igyekezett utasbarát politikát folytatni. Jól is ment a társaságnak évek óta, amikor múlt hónap derült égből villámcsapásként jött a járattörlések híre. A magyarázat az volt, hogy a szabályozás változása miatt a pilóták szabadságát jövő március vége helyett idén év végéig kell kiadni. Ez azonban kissé különös magyarázat, mivel ezt már rég tudhatta a cég. A pilótahiánynak vélhetően más okai is lehetnek, például az, hogy rosszabb a helyzetük, esetleg alacsonyabbak a béreik, mint más légitársaságoknál. Erre utal, hogy sok pilóta távozott a Ryanairtől, miközben a Norwegian komoly toborzásba kezdett, sőt, a gyorsan bővülő Wizzair is pilótákat és személyzetet keres. Minderre utal az is, hogy most O’Leary levelet intézett pilótáihoz, 180 fokkal megfordítva a hangnemet, béremelést és jobb körülményeket ígérve nekik. Ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy nem volt megfelelő a pilóták helyzete, és nyilván belátta, hogy muszáj ezen változtatni, hisz a pilóta nélküli repülésről már beszél a szakma, de a valóságban ennek még nem érkezett el az ideje. Járattörlésekből pedig nem lehet megélni, tönkremenni annál inkább. A BBC szerint a levélben O’Leary a szabadságolások problémájának megoldását, fizetésemelést, hűségbónuszt ígért, valamint külön kompenzációt azoknak a pilótáknak, akik tartósan otthonuktól messze kell, hogy dolgozzanak. Hozzátette, hogy a Ryanair egy stabil foglalkoztató, pilótái a legjobbak az üzletágban. Végül kérte őket, hogy ne távozzanak, ne menjenek el a többi, pénzügyileg kevésbé biztonságos légitársasághoz, és elrettentésként megemlítette a nemrég csőd ment Air Berlin és Monarch esetét.