Jön a hibrid repülő

Az amerikai Zunum Aero, amelyben többek között a Boeing is tulajdonos 2020-ra kereskedelmi forgalomban is használható hibrid repülőgép kifejlesztését tervezi. A légiiparban régóta kísérleteznek a hibrid technológiával, főleg az idő és a költségcsökkentés várható kedvező hatásai miatt. Zunum első, kétmotoros modellje 12 utas szállítására lesz alkalmas és 1100 kilométeres távot tud egy feltöltéssel megtenni. A gépben olyan akkumulátorok lesznek, amelyeket a Tesla is használ elektromos meghajtású autóiban. A villanymotorok mellé gázüzemű meghajtást is telepítenek. A gyártó tervezi egy nagyobb, 50 fő szállítására képes modell kifejlesztését is, ennek hatótávolsága 1600 kilométer lesz. A repülőt egy pilóta vezeti majd, s a tervek szerint kizárólag elektromos meghajtással megy, a gázüzem csak vészhelyzet esetére van beépítve. Kísérleteznek pilóta nélküli robotrepülőgépekkel is. A most a fejlesztés célegyenesébe érő 12 személyes gép mérföldenként 8 cent üzemi költséggel repül, ami nagyjából az egyötöde a hasonló kategóriájú, de nem villanymotoros gépeknek. A repülési idő csökkentésére az ad lehetőséget, hogy a kisgépek elkerülik a nagy, zsúfolt reptereket, a több ezer amerikai regionális repülőteret veszik igénybe.