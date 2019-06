Brexit napról napra: a királynő szentesített

Királyi szerep

Mindössze négy nap volt még hátra az éppen aktuális kilépési időpontig, amikor sor került a brit parlament felsőházának döntésére, ezt követően az uralkodói szentesítésre. Minden törvényt, amelyet elfogad a parlament, a mindenkori királynak vagy királynőnek is el kell fogadnia ahhoz, hogy törvénnyé váljon. Ezt meg is tagadhatja az uralkodó, erre azonban a Guardian szerint 1707 óta nem került sor, így csak formalitásnak tekinthető.

Most azonban nagyon is lényeges, hogy gyorsan zajlott le a folyamat (noha a parlament felsőházában próbálták lassítani), mivel így törvénnyé vált, és kötelezi a miniszterelnököt, hogy megegyezés hiányában kérjen hosszabbítást az Európai Unió 27 tagjától, esetleg az utolsó pillanatban törölje a kilépést, ha ez nem sikerül.

Feladták a leckét

Ez egyúttal az EU-nak is feladja a leckét: egy brit törvény nyilván nem vonatkozhat az Unió egészére, azonban ilyen körülmények között nehezebb olyan döntést hozni, hogy elég volt az időhúzásból, nincs hosszabbítás, így a holnapi rendkívüli EU-csúcson mindenképpen fel kell ajánlani valamilyen dátumot.

Theresa May most nem bízza a véletlenre, hogy a 27-ek milyen dátumot ajánljanak neki: ma saját parlamentjétől kér felhatalmazást, hogy ez június 30. legyen. A parlament persze módosíthat, de a miniszterelnök mozgástere szűk, mivel hosszabb kiterjesztés esetére pártja fanatikus kilépéspárti szárnya fenyegeti munkájának ellehetetlenítésével, ez az időpont viszont az EU-nak kínos, mivel egyszer már elutasította, és nem is logikus egy, az európai parlamenti választások után egy hónappal lejáró kiterjesztés.

A kör négyszögesítése

Az Egyesült Királyságnak ugyanis ebben az esetben részt kell vennie az európai parlamenti választásokon, de új képviselőik hivatala egy hónap után mindjárt meg is szűnhet, ráadásul a jelenlegi rendkívül feszült brit belpolitikai helyzetben a választásokon a két nagy párt leszerepelhet, különösen a konzervatívok, így a pártnak fontos lenne, hogy ne kelljen eljutni a választásokig, május 22-ig létrejöjjön a kilépés.

Erre jelenleg csak egy mód lenne: ha May és az ellenzéki Munkáspárt meg tudna egyezni, egyelőre azonban nem közeledtek az álláspontok. A Munkáspárt minimum vámuniót szeretne, de lehetőleg egy olyan népszavazást is, amely a megegyezést szentesíti, a miniszterelnök viszont nem ajánlotta fel a vámuniót, mivel pártja keményvonalas része ugyancsak fenyegeti erre az estre.

Üres tarsoly

Ma és különösen holnap felgyorsulnak az események: May Merkellel majd Macronnal találkozik, holnap pedig szembenéz a 27 európai vezetővel. Ha ma nem jut egyezségre az ellenzékkel (kevés esély van rá), ismét üres tarsollyal megy, ahogy az amerikaiak mondják, az úton egy kicsit odébb görgetni a konzervdobozt.