Ez a leghatékonyabb módja a meggazdagodásnak – tanácsok fiataloknak

Miért van az, hogy a legtöbb fiatal nem megfelelően bánik a pénzzel? – teszi fel a kérdést Ramit Sethi, a bestsellerré váló, „Megtanítalak, hogyan legyél gazdag” (I Will Teach You To Be Rich) című könyvében. Pénzügyi tanácsadó kurzusainak, illetve könyvének köszönhetően dollármilliomossá váló pénzügyi guru szerint a legtöbben az ismeretek, az érdeklődés hiányára, vagy a túl sok információra hivatkoznak, amikor szegényes pénzügyi kultúrájuk okát magyarázzák. Bármi is a pontos oka, a legtöbb fiatal nem él a gazdaggá válás leghatékonyabb eszközével, a tőzsdézéssel – véli Ramit Sethi.

A Gallup felmérése szerint a 35 éven aluli amerikaiak csupán 37 százaléka rendelkezett részvényekkel 2017-2018-ban, miközben a 35 éven felüliek esetében 61 százalékos ez az arány.

Az alábbiakban a CNBC cikke alapján öt tanácsot gyűjtöttünk össze, amit Ramit Sethi ajánl megfontolásra azon fiatalok számára akik, eddig nem mertek belevágni a tőzsdézésbe.

1. Most fektess be, már nem leszel fiatalabb!

„Mit gondolsz, mennyi pénzt gyűjtöttél volna össze, ha öt évvel ezelőtt heti 10 dollárt részvényekbe fektettél volna?” – teszi fel a költői kérdést. „Ha évi 8 százalékos átlaghozammal számolunk, akkor mára több ezer dollárod lenne” – adja meg a választ. Szerinte, ha hosszú távon gondolkodunk, akkor mindenképpen megéri tőzsdézni, hiszen az évek alatt kiegyenlítődhetnek a részvénypiaci ingadozások.

2. Tanulj, ismerd meg a tőzsde működését!

Sokan különböző kifogásokat keresnek, miért nem fektetik részvényekbe pénzüket. Ezek egyike: „annyi papír van a piacon, és mindenki mást mond, mibe érdemes fektetni”. Ezt egyszerűen úgy lehet kezelni, ha energiát fektetünk a részvénypiac megismerésébe, és egy idő után, már tudjuk, melyik információ, „jó tanács” a releváns számunkra.

3. Rendszeresen, havonta fektess valamennyi pénzt részvényekbe!

Vannak, akik azt mondják, azért nem tőzsdéznek, mert nem akkor akar részvényt venni, amikor annak árfolyama a csúcson van. Erre a legjobb megoldás, ha minden hónapban automatikusan vásárolunk részvényeket.

4. Ne akarjuk kontrollálni a befektetéseinket!

Sokan gondolják úgy, hogy érdemes lenne részvényeket venniük, azonban nem érzik biztonságban befektetésüket, állandóan kontrollálni akarják a föl-le ingázó részvényindexeket. Ramit Sethi szerint éppen az a jó, ha minél kevésbé akarunk állandóan beavatkozni hirtelen eladásokkal-vásárlásokkal. Az átlagbefektető magas árfolyamnál veszi a részvényeket, aztán alacsony áron adja el, és igen gyakran kereskedik, ami adóvonzattal is jár. Ezek összességében jelentős összegekkel csökkentik az össznyereségét.

5. Nem szabad a pénzünkön ülni!

Gyakran hallani: „nem ismerem a tőzsdék világát, és nem is akarom elherdálni a kemény munkával megszerzett pénzemet”. Erre Ramit Sethi válasza az, hogy minden nap, amikor nem fektetjük be a pénzünket, valójában veszítünk az infláció miatt. „Ha erre majd csak a hetvenes éveinkben döbbenünk rá, akkor már túl késő lesz” – vallja a pénzügyi guru.