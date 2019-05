Nagyon megy a Zara üzleteinek

A fast fashion ruházati cikkeket árusító spanyol üzletlánc, a Zara valamennyi romániai üzlete elérte az adózás előtti 550 000 eurós nyereséget (mintegy 178 millió forintot), olvasható a romania-insider.com hírportálon. A Ziarul Financiar (ZF) helyi lap számításai szerint ez 5,5-ször több, mint amennyit a hasonló németországi üzletek fel tudnak mutatni. Pontosan fordított a helyzet ugyanakkor a Zara romániai üzleteiben foglalkoztatottak havi nettó átlagbére tekintetében.

A magasabb nyereség részben a jóval nagyobb forgalomnak, vagy, ami még valószínűbb, a magasabb haszonkulcsnak köszönhető.

A romániai üzletek nyeresége még Lengyelországhoz hasonlítva is magas, ahol a Zara márka tulajdonosa, az Inditex spanyol cég 38 millió euró adózás előtti nyereségre tett szert (mintegy 12,3 milliárd forint) a román piacon realizált 67 millióval szemben.

A nettó átlagbér Lengyelországban is közel kétszerese annak a mintegy 600 eurónak (mintegy 195 000 forint), amennyit egy román alkalmazott havonta megkeres. Tény az is, hogy az Inditex Lengyelországban kétszer annyi, közel 250 üzletet működtet, mint Romániában, ahol a Zara-n kívül további hét márkájának termékeit is értékesíti.

Az Inditex-csoport egésze tekintetében Románia egy kis piac, részesedése csupán 1,5 százalék. Az itt elért profit a spanyol cég adózás előtti nyeresége szempontjából nem jelentős. Azt azonban, hogy egy adott vállalkozás egy országban mennyire hatékony, valójában az egy üzletben elért forgalom, illetve nyereség tükrözi leginkább, állapítja meg a ZF.