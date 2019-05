Fontos adatok a héten

A márciusi GKI konjunktúraindexszel kezdődik a jövő hét

A hazai konjunktúraindex folyamatos emelkedését tapasztalhattuk tavaly október és december között, azonban az idei év elejétől visszaesést láthattunk a várakozásokban idehaza. Januárban 7,1-re mérséklődött a GKI konjunktúraindexe a 2018. decemberi 8,6-ról, majd februárban tovább csökkent 6,7-re. Ennek ellenére az üzleti és a fogyasztói várakozások továbbra is optimizmust tükröznek, azaz a kedvező üzleti bizalom 2019-ben is pozitívan támogathatja a hazai gazdasági növekedést. Ugyanakkor az üzleti ciklus előrehaladott állapota és a 2018-as kimagasló évet követően idén kisebb lassulásra számítunk a hazai gazdasági aktivitásban. A márciusi üzleti és fogyasztói várakozásokra vonatkozó adatokat hétfőn teszi közzé a gazdaságkutató intézet.

Kamatdöntő ülést tart kedden az MNB Monetáris Tanácsa

Az év/év alapú infláció februárban a várakozásokat meghaladva 3,1%-ra emelkedett a januári 2,7%-ról. Az árnyomás erősödését jelzi az is, hogy a maginfláció is tovább nőtt, a januári 3,2%-ról 3,5%-ra februárban, mely így bő ötéves csúcs közelébe került (2013 decembere: 3,6%). Ráadásul az MNB által kiemelten figyelt indirekt adóktól szűrt maginfláció is további emelkedést mutatott, a januári 3%-ról 3,2%-ra nőtt az értéke februárban. Várakozásunk szerint a hazai munkaerőpiac idén is feszes maradhat, amely további béremelkedést eredményezhet. Ezt tovább fokozza a tavaly év végén meghozott kétéves bérmegállapodás. 2019-ben bőven 3% feletti maginflációt várunk a hazai gazdaságból érkező árnyomás miatt, azonban az olajárakkal kapcsolatos negatív kilátások eredményeként az idei évben 3% körül maradhat az éves átlagos infláció itthon.

Az ECB a március eleji kommunikációja alapján az idei évben még nem tervez kamatemelést, így az MNB-n sincs külső szigorítási kényszer. Azonban a hazai belső gazdasági folyamatok miatt az MNB az idei évben már elmozdulhat a szigorúbb monetáris politika irányába, melynek a lehetőségét a monetáris eszköztár 2018-as átalakításával már megteremtették. Mérföldkő lesz ebből a szempontból a március 26-i kamatdöntés, mivel részletesebb információkra lehet számítani a monetáris politika jövőbeli alakulásával kapcsolatban. Várakozásunk szerint az idei évben a hazai bankközi rövid hozamok fokozatosan emelkedhetnek, 2020-tól pedig már a kamatemelést is elkezdheti az MNB.

A jegybank jövő héten friss prognózisokat is publikál, amelyben várakozásunk szerint felfelé módosíthatják az idei évre vonatkozó GDP-növekedést, illetve az inflációs előrejelzés is kismértékben felfele módosulhat.

Csütörtökön érkeznek idehaza a legfrissebb, februári munkaerő-piaci adatok

A hazai munkanélküliségi ráta az elmúlt években fokozatosan mérséklődött a válság során tapasztalt 10% feletti szintekről, elsősorban a foglalkoztatás dinamikus bővülése miatt. A ráta januárban 3,7%-os értékével már jóval a válság előtti szintek alá süllyedt. Ennek elsődleges oka a válság óta tartó gazdasági felépülés és a kormányzat munkaerőpiacot megreformáló intézkedései. Azonban mivel a gazdaság által könnyen felszívható munkaerő-állomány gyakorlatilag eltűnt, közép távon a hazai munkanélküliségi rátában már csak kismértékű csökkenés várható. Ebből kifolyólag az előttünk álló időszakban a termelékenység növekedése válik a hazai gazdasági növekedés motorjává.

Az idei év első kereseti adatait ismerhetjük meg pénteken

Tavaly decemberben a hazai bruttó átlagkeresetek 10,2%-kal emelkedtek 2017 azonos időszakához képest, valamint a 2018-as év egészében is kétszámjegyű maradt a bérnövekedés idehaza (11,3%, év/év). Az idei év első, januári kereseti adatait pénteken publikálja a KSH, mely adatok várakozásunk szerint továbbra is dinamikus emelkedést mutathatnak. A tavalyi évre jellemző kétszámjegyű bérnövekedéshez képest 2019-ben kismértékű lassulást várunk a hazai keresetek bővülésében.

MKB Elemzési Központ