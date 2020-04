Gyermektelen? - Már a németek is gondolkodnak a gyermektelenek nagyobb adóztatásán

A nem túl távoli jövőben Németország minden harmadik polgára 60 évesnél idősebb lesz, a 20 évesnél fiatalabbak aránya pedig nem éri el a 20 százalékot. A gyermektelen embereknek többet kellene fizetniük az idősgondozási és a nyugdíjbiztosítási kasszába, mint azoknak, akik családot nevelnek - szögezte le a közelmúltban Jens Spahn német egészségügyi miniszter. A Südwest Presse napilap számára írott cikkben Jens Spahn a nyugdíjrendszer alapvető újragondolására hívott fel. Megítélése szerint ez társadalmi tisztesség kérdése. „A felosztó-kiróvó nyugdíjrendszerben az idősebbek a fiatalok által befizetett járulékból kapják a nyugdíjat, akkor is, ha azok a fiatalok mások gyermekei” írta a miniszter. Hozzátette: azok nevében beszél, akiknek nincsenek gyermekei, de „anyagilag is hozzá akarnak járulni a rendszer fenntarthatóságához” egy olyan időszakban, amikor az gondban van. Hubertus Heil munkaügyi miniszter elutasította a vitatott javaslatot. Megítélése szerint ezt „több, mint furcsa gondolat”, amelynek célja „megbüntetni a gyermektelen embereket, különösen, mivel a gyermektelen állapot sok esetben nem az érintettek szándékán múlik”. Németország idősödő lakossága és a háború utáni, nagy létszámú generációk nyugdíjba vonulása növekvő terhet jelent az egészségügyi - és nyugdíj rendszerekre. A fizetendő nyugdíjjárulék összegében jelenleg nincs különbségtétel, de 23-64 év közöttiek már 0,25 százalékponttal többet költenek hosszú távú idősgondozási biztosításra, mint a gyermekes biztosítottak. Jens Spahn, aki Angela Merkel visszalépését követően a három legesélyesebb jelölt egyike a konzervatív Kereszténydemokrata Unió elnöki posztjára, úgy véli: ennek így is kell lennie, de „nagyobb különbségre van szükség”. „A gyermekes szülők a jövőbeni befizetőket nevelik fel” írta a miniszter. Jens Spahn szerint a kormánynak „valamennyi generáció számára tisztességes” megoldást kell kialakítania, nehogy a következő évtized csökkenő számú fiataljai „azon igyekezzenek, hogy megússzák vagy kikerüljék a magas járulék fizetésének pénzügyi terheit”. Egy őszinte vitára hívott fel arról, „hogyan maradhatunk egy emberséges társadalom, hogyan tarthatjuk fenn szociális intézményeinket, amikor Németország minden harmadik polgára 60 évesnél idősebb lesz, a 20 évesnél fiatalabbak aránya pedig nem éri el a 20 százalékot?” Hubertus Heil munkaügyi miniszter, aki a közép-bal Szociáldemokrata Párt (SPD) tagja, azt állítja: a családok támogatását más módon kell megoldani: „Ha meg akarjuk erősíteni a nyugdíjbiztosítás pénzügyi alapjait, a nagyon gazdag emberek nyugdíjjárulékának növelését kell fontolóra vennünk”. A német szövetségi parlament, a Bundestag az elmúlt napokban hagyott jóvá egy több milliárd eurós csomagot az időskorúak gondozási feltételeinek javítása érdekében (1euró=321,42 Ft). Az ágazatban jelenleg mintegy 35 ezer álláshely betöltetlen.