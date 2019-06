Hanggenerátorral kell felszerelni az elektromos autókat

2019. júliustól 1-től új EK típusjóváhagyási számmal rendelkező hibrid és elektromos autókat kizárólag akkor lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, ha hanggenerátorral vannak felszerelve. A járműveknek 20 km/h-ig fehér zajt kell kibocsátaniuk annak érdekében, hogy a gyalogosok, különösen a gyengén látok és a vakok, valamint kerékpárosok könnyebben észlelhessék azokat. Az Európai Parlament még 2014 tavaszán fogadta el és adta ki az erről szóló rendeletet, amely szabályozza az érintett autók forgalmazását – hívja fel a figyelmet az EY. A néhány nap múlva esedékes júliusi határidő az új típusnak számító, azaz új EK típusjóváhagyási számmal rendelkező hibrid és tisztán elektromos járműveket érinti.

A rendelet célja, hogy az elektromos járművek biztonságosabb résztvevői legyenek a közlekedésnek és ezzel az elfogadottságuk is növekedjen. Az intézkedés ahhoz is hozzájárul, hogy az elektromos autók népszerűbbé váljanak, amely révén forgalmazásuk is új lendületet kaphat.

„A hangkibocsátó eszközök beszerelése alapvetően változtatja meg az elektromos autók megítélését. Halk működésük balesetveszélyt jelenthet a gyalogosok és kerékpárosok számára. A módosítás révén ezeknek a járműveknek a népszerűsége és piaca még tovább növekedhet, amelyre nem csak az autógyáraknak, hanem a forgalmazóknak és a szervízhálózatoknak is fel kell készülniük” – hangsúlyozta Demeter Ákos, az EY Tanácsadási Üzletágának Partnere.

A magyarok közel kétharmada szívesen váltana elektromos- vagy tölthető hibrid autóra egy kedvező ajánlat esetén – derült ki az EY megbízásából az Ipsos Zrt. által 500 hazai autóvezető körében készült friss felmérésből. Majdnem minden tizedik válaszadó a költségektől függetlenül is azt tervezi, hogy ilyen típusú gépjárművet vesz a jövőben. A megkérdezetteket jelenleg leginkább a vásárlási ár (40 százalék) és az egy töltéssel megtehető túl rövid távolság (28 százalék) tántorítja el a váltástól. Az önvezető autókkal kapcsolatban már nem ennyire elfogadóak a magyar autósok. A felmérésben résztvevők harmada biztos benne, hogy 15 éven belül elterjednek ezek a járművek, de többségük soha nem gondolkodna el ilyen autó vásárlásán.