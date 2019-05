Itt a Brillit, az új üzleti közösségi platform

Magyar fejlesztésű üzleti közösségi platform indult útjára. A Brillit nem csak a kapcsolatok teremtésében segít, de a beszállítók kiválasztásában és az üzletszerzésben is. A szegedi vállalkozók négy éves munkájának eredményeként létrehozott platform terjedését az Erste segíti. A tavaly útjára indított sikeres Power Business kezdeményezés így egészül most ki a Power Networkkel.

A Power Network segítségével hat hónapon át prémium hozzáférést kapnak a legújabb üzleti közösségi platformhoz az Erste Bank kisvállalkozói ügyfelei – jelentette be Erdei Zsuzsa, a pénzintézet kisvállalkozói területért felelős vezetője. Az Erste Bank így nem csupán kisvállalkozói ügyfeleinek biztosít ezzel lehetőséget a hálózatépítésre és a bővülésre, de segít útjára indítani egy olyan hazai fejlesztést, amelynek hisz a jövőjében.

A Brillit célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozóknak a lehetséges piaci partnerek felkutatásában és összekapcsolásában. A regisztrálók egyszerre lehetnek beszállítók és megrendelők a rendszerben, amely egy közös platformon keresztül egyszerűsíti a cégek közti üzletszerzést. Ezzel átlátható, könnyen kezelhető, egységes, de mégis rugalmas rendszert biztosít. A felhasználók egyetlen gombnyomással képesek több cégtől egyszerre árajánlatot kérni, vagy egy számukra új társaság beszerzésére ajánlatot tenni. A sikeres üzlet létrejöttét követően értékelhetik is egymást a vállalkozók.

Az új üzleti közösségi platformot szegedi vállalkozók hozták létre és kizárólagos tulajdonosai a már négy éve fejlesztett rendszernek . A társaság ügyvezetője, és alapító társtulajdonosa Kovácsné Szabó Erzsébet elmondta: 25 éve van vállalkozásuk, saját tapasztalatokból is tudják, milyen nehézséget jelent – főleg a kezdetekben - a minőségi üzleti kapcsolatok kialakítása. Egy olyan üzleti közösséget kívántak ezért létrehozni, amelyben a tagok egy szoftver segítségével könnyen megtalálhatják egymást tevékenységük alapján. Több céggel is felvették a kapcsolatot a platform elkészítésére, végül Bracsok Norberttel találták meg a közös hangot. A Brillit Hungary Kft.-t 2015 júliusában alapították meg.

A legtöbb esetben, ha egy szolgáltatásra, termékre van szükségünk, egy keresőoldalon utána nézünk, és az első szembejövő cégtől kérünk árajánlatot. Azok, akik több társaság kínálatát ismernék meg, jelentős időt tölthetnek el a beszerzéssel, hiszen tucatnyi vállalkozástól kell árajánlatot kérni, megvárni a beérkezésüket, majd azokat az adott szempontok alapján összehasonlítani. Ezt a folyamatot egyszerűsíti, automatizálja a Brillit: a beszerzési igényt automatikusan juttatják el azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek – tevékenységi körük alapján - érintettek lehetnek. Az ajánlati igény beérkezéséről a potenciális vállalkozók értesítést kapnak, és egyszerűen képesek ajánlatot adni a beszerzőnek. Az árajánlatok visszaérkezéséről a rendszer értesítést küld, majd segít az összehasonlítás elkészítésében is.

A vállalkozók egy rövid regisztráció után a profiljuk kitöltését követően tudják igénybe venni a rendszer kínálta lehetőségeket.

Nyitott árajánlatkérések mellett zárt beszerzések indítására is van lehetőség, amikor csak azokhoz jut el a tender, akiket a beszerző kiválaszt. A kiírónak időkeretet is meg kell adni az ajánlatok beérkezésére, így tervezhetőbbé tudja tenni a folyamatot. Az árajánlat elfogadása után a rendszer automatikusan kiértesíti a nyertes vállalkozást, és azokat is, akiknek az árajánlata nem nyert.

A Brillit hosszú távú célja, hogy egy online üzleti közösséget hozzon létre, melyben a tagok kölcsönösen megbíznak egymásban és már a kapcsolat kezdete előtt pozitív impulzusokat kaphassanak az értékelési rendszernek köszönhetően. A Brillit minden felhasználója számára nem csak irányított szolgáltatásokat tartalmaz, hanem saját felületet is biztosít, ahol a cégek bemutathatják tevékenységüket, referenciáikat ezáltal egy teljes értékű profilt hozhatnak létre vállalkozásuknak.

Kovácsné Szabó Erzsébet szerint a legtöbb üzleti fórum a kisvállalkozókat kihagyja a körből, ők legtöbbször ajánlás útján, ismerősökön, barátokon keresztül szereznek új ügyfeleket. Az online térben is kis számban vannak jelen, mert egyedüli vállalkozóként nincs idejük, ismeretük vagy megfelelő anyagi hátterük az internetes lehetőségek kihasználásában. A Brillit arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa a vállalkozók számára az üzletszerzés lehetőségét, és segítse a munkájukat.

A Brillitben a regisztráció ingyenes és kötelezettségmentes. A rendszerben az ingyenes csomagban a vállalkozók hónapról hónapra adott mennyiségű szolgáltatást vehetnek igénybe, ám lehetőségük van további kiegészítő szolgáltatásokat vásárolni darabáron – jelentsen ez további beszerzéseket, árajánlatokat, projekt-kiemelést vagy statisztikák igénybevételét. Az előfizetői csomagban azonban a vállalkozók számára minden korlátlan: tetszőleges számú árajánlatot adhatnak, valamint tetszőleges számú beszerzést indíthatnak el egy adott hónapban. Az Erste Bank kisvállalkozói ügyfelei most hat hónapon át jogosulttá válnak a közösen fejlesztett „Power Network by Erste” csomag használatára.

A mikro- kis és közepes vállalkozások adják a magyar gazdaság erejét, ezek a cégek teszik ki a működő hazai vállalkozások több mint 90 százalékát, foglalkoztatják a munkavállalók felét, és adják a GDP negyedét. Az elmúlt évben ez a szektor adta a magyar gazdasági növekedés alapját, amit mutat, hogy jelentősen nőtt a hitelfelvétel is – vagyis a vállalkozók szerint érdemes beruházni a növekedésbe.

Az Erste Bank kiemelt feladatának tekinti a hazai kisvállalkozók támogatását, akik számára a tőkehiány mellett az üzletszerzés jelenti az egyik legnagyobb problémát, hiszen nekik legtöbbször nincs külön kutatás-fejlesztéssel, piacelemzéssel és marketinggel foglalkozó csapatuk, amelyek szállítják az új ötleteket és feltárják a lehetőségeket – mondja Erdei Zsuzsa. Egy vállalkozónak egyszerre kell az adózástól a pénzügyeken át a munkaerő menedzsmenten keresztül a szakmai kérdésekig minden területen helytállnia, miközben rajta múlik a cég jelene és jövője. Minden nap a vállalkozásban is dolgoznia kell annak érdekében, hogy a piac által elvárt színvonalon tudják kiszolgálni ügyfeleiket. Arra kevesebb idő és energia marad, hogy lépést tartson az egyre gyorsabban változó világgal, kezelje a pénzügyeket, fejlessze a cégét vagy üzletszerzéssel foglalkozzon.

Az Erste Bank ezt felismerve dolgozta ki új kisvállalkozói termékeit, amelyek szakítottak a korábbi pénzintézeti gyakorlattal és egyszerűen, könnyen hozzáférhető szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleknek. Az Erste Power Business hitel fejlesztésénél a bank már azt tartotta az egyik legfőbb szempontnak, hogy az igénylési folyamat a lehető legkevesebb dokumentum beadásával járjon. A 2018-ban bevezetett új rendszert a vállalkozók rendkívül jól fogadták: az Erste Bank kisvállalkozói üzletágában az újonnan kihelyezett hitelek volumene megháromszorozódott tavaly. Idén az első két – kölcsönfelvétel szempontjából általában gyengébbnek számító – hónapban a bank csak a Power Business hitelből kétszer akkora volument folyósított a kisvállalkozások számára, mint az elmúlt év azonos időszakában.

Az, hogy a vállalkozók optimisták nem csupán a hitelfelvételek növekedésén látszik – tette hozzá Erdei Zsuzsa. Korábban a folyószámlahitelek tették ki a szektor kölcsönfelvételének nagyobb részét. Ma már a fejlesztésekhez kapcsolt kölcsönök aránya eléri az 50 százalékot, vagyis egyre erősebben növekszik a beruházási hajlandóság.