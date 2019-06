Már 120 ezer magyar iskolás sajátította el a pénzügyi alapműveltséget ingyenes program keretében

Az OTP Fáy András Alapítvány által életre hívott és működtetett OK Projekt keretében 2012 óta már összesen 120 ezer magyar általános- és középiskolás diák sajátíthatta el a pénzügyi alapműveltséget. A nemzetközi szintéren is aktív Alapítvány szlovákiai partnerszervezetével közösen éppen a napokban zárta határon átívelő két éves projektjét, melynek keretében 35 magyar és szlovák településen több mint hatezer diák tanulhatott játékos módon pénzügyi ismereteket.

Általánosan alacsony az ország pénzügyi kultúrája

Az Y generáció (az 1980 és 1994 között születettek) fiatalabb és a Z generáció (az 1995 és 2010 között születettek) idősebb tagjai állnak a legjobban, ha pénzügyi alapműveltségről van szó – erre lehet következtetni az OTP Bank Öngondoskodási Index frissen közzétett adataiból. A korosztályba tartozó megkérdezettek 66 százaléka otthon, 36 százaléka a felsőoktatásban tanult a pénzügyekről. Ezzel szemben a teljes lakosság mindössze 54 és 27 százaléka kapott pénzügyi oktatást otthoni vagy iskolai környezetben. A fiatalabb generációt nézve vannak tehát biztató jelek a pénzügyi tudatosságot illetően, de szakértők egyöntetű véleménye szerint hosszú távú megoldást az általános és középiskolás gyerekek hagyományos módszerekkel szakító képzése, illetve a szülők és pedagógusok tudatosságának fejlesztése jelentheti.

OK Projekt: eddig 120 ezer gyerek kapott ingyenes élményalapú oktatást

Ezt a célt tűzte ki maga elé az OK Projekt: itthon először Budapesten majd később Nyíregyházán nyitotta meg kapuit OK Oktatási Központ, ahol képzett trénerek gyökeresen újszerű formában és tartalommal nyújtanak ingyenes pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningeket általános és középiskolásoknak, illetve már felnőtteknek is. A projektet az OTP Fáy András Alapítvány hívta életre és üzemelteti. 2012 óta összesen mintegy 120 ezer iskolás korú gyermek vehetett részt képzéseiken, a program sikerét pedig jól jelzi, hogy a know-how és a speciális oktatási tartalom iránt jelentős érdeklődés mutatkozik a világ minden tájáról Finnországtól Szingapúrig.

A cél a régió pénzügyi kultúrájának fejlesztése az EU segítségével

Mivel a régió más országaiban is alacsony szintű a pénzügyi kultúra, ezért a szomszédos államokban is jelentős az igény az OTP Fáy András Alapítvány által kifejlesztett korszerű oktatási módszer iránt. 2017-ben a magyar módszertant átvéve Bukarestben is nyílt OK Center, amely azóta Romániában is követendő példának számít, az OTP Fáy András Alapítvány pedig EU-s segítséggel összefogva szlovákiai partnerszervezetével, az OTP Ready Alapítvánnyal az elmúlt két évben közös, határon átívelő sikerprojektet valósított meg.

A „Pénzügyi-gazdasági oktatás határok nélkül” elnevezésű program egyik legnagyobb eredménye, hogy a magyar OK Oktatási Központok mintájára a szlovákiai Nagyszombaton elindult és azóta is sikerrel működik az OK Center, amely rögtön a szlovákiai ifjúsági képzés egyik szakmai központjává vált.

„A szlovákiai központban három tréningtermet alakítottunk ki, ahol öt speciálisan képzett tréner foglalkozik a gyerekekkel. A Centrum megnyitása régiós szinten is előrelépést jelent a pénzügyi tudatosság fejlesztésében, hiszen – Magyarországhoz hasonlóan – Szlovákia távolabbi pontjairól, a projekt keretein belül biztosított buszok segítségével, számos gyermek utazhatott Nagyszombatra, hogy részt vegyen a képzéseken” – mondta el Mikóczi Angelika, az OTP Ready Alapítvány kezelője.

A gyerekek utaztatása mellett az Alapítvány trénerei is folyamatosan járták a két országot, hogy minél több gyermek vehessen részt a flow-élményen alapuló pénzügyi oktatásban. „Kollégáink összesen közel 35 magyar és szlovák városban, több mint 70 iskolában, közel 300 csoport számára tartottak képzéseket, így összesen a projekt keretében több mint 6000 magyar és szlovák gyermek tanulhatott játékos módon pénzügyi ismereteket” – nyilatkozta Fejes Larion, az OTP Fáy András Alapítvány forrásszerzésért felelős stratégiai igazgatója, egyben a „Pénzügyi-gazdasági oktatás határok nélkül” projekt vezetője.

Felnőtteket is oktatnak, folytatnák a programot

Szintén a projekt egyik kiemelt eredménye, hogy idén márciustól már szülőknek és pedagógusoknak is tartanak, tartottak tréning alapú képzéseket a magyar és szlovák szervezetek szakemberei. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében indították el a felelős szülők és pedagógusok számára szóló felnőttképzési programjukat, amelynek keretében új felnőttképzési tananyagokat fejlesztettek, illetve május végéig, Magyarországon több mint 100 felnőtt számára tartottak tréninget négy helyszínen.

„A felnőttképzés terén is sok tapasztalattal gazdagodtunk az elmúlt két évben, hiszen a mi fókuszunkban eddig elsősorban az ifjúsági képzés állt. Azt gondoljuk, hogy hosszú távon akkor érhetünk el valódi sikereket, ha a szülők és a pedagógusok is a hagyományostól eltérő módon nevelik otthon vagy iskolában a gyerekeket a pénzügyi ismeretekre. Ez azért is lényeges, mert az OTP Fáy András Alapítvány szakmai fókuszában 2018 óta kiemelten szerepel a felnőttek oktatása is.” – hangsúlyozta Gróf Henrik Balázs, az OTP Fáy András Alapítvány oktatás-szakmai igazgatója, aki jelezte, hogy nagy igény lenne az együttműködés folytatására Szlovákiában és Magyarországon, illetve a program kiterjesztésére a régió további országaiban is.