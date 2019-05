Már júniusban elindul a Babaváró hitellel az Erste Bank

Június 17-től beadható a Babaváró hitel igénylése előzetes vizsgálat céljából az Erste Banknál, így az arra jogosult párok július első napjaiban valóban hozzájuthatnak a kedvező kölcsönhöz. A gyermekvállalást tervező fiatal házaspárok akár 10 millió forint, szabadon felhasználható kamattámogatott kölcsönre is jogosultak lehetnek. Az Erste várakozása szerint jelentős lesz az érdeklődés a lehetőség iránt, a fogyasztási célú hitelek volumene részben ennek köszönhetően akár 15 százalékkal is bővülhet idén, míg a bank a piaci átlagot meghaladó növekedést tervez.

Az Erste Bank már június 17-től fogadja a Babaváró hitelt igényelni szándékozó fiatal házasok érdeklődését. A támogatott kölcsönről szóló jogszabályok hatálybalépését követően így szinte azonnal hozzájuthatnak a hitelhez a bank ügyfelei. A gyermeket vállaló házaspárok akár 10 millió forint, szabadon felhasználható kamattámogatott kölcsönre lehetnek jogosultak, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást átvállalja. – Az Erste a pénzügyi szolgáltatások teljes körével ügyfelei rendelkezésére áll, így a bankoknál igényelhető különböző állami támogatásokkal és állami támogatású hitelekkel is. A Babaváró hitellel a termékpaletta egy olyan konstrukcióval bővül, mely igen kedvező feltételek mellett biztosít kölcsönt a gyermeket vállaló párok számára – mondta el Harmati László, a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az érdeklődők az Erste Bank oldalán (https://kampany.erstebank.hu/extras/babavaro_hitel_ellenorzo/) azt már most is ellenőrizni tudják, hogy megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Az ezeknek megfelelő házaspárok minimum 2 millió, legfeljebb 10 millió forint Babaváró hitelt igényelhetnek az Erste Banknál, legalább 60, maximum 240 hónapos futamidő mellett. A pár mindkét tagjának be kell töltenie a 23. életévét, de a feleség nem lehet idősebb 41 évesnél, míg a férj a hitel lejáratakor még nem töltheti be a 70. életévét. Mivel a Babaváró hitel a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató szabályozásról szóló rendeletet hatálya alá tartozik, a pároknak a hitelképesség vizsgálata során igazolniuk kell, hogy megfelelő jövedelemmel rendelkeznek az adott hitelösszeg törlesztéséhez. A havi törlesztőrészlet ugyanakkor nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.

A Babaváró hitel feltételei rendkívül vonzók a családalapításban gondolkodó házaspárok számára. Az Erste várakozása szerint ennek megfelelően jelentős lesz a kereslet a lehetőségre, az érdeklődők száma akár már az első hónapban elérheti az ezres nagyságrendet. Részben a Babaváró hitel miatt a fogyasztási hitelek piaca idén a tavalyinál is gyorsabban nőhet, a piac átlagosan 15 százalékot meghaladó mértékben bővülhet. Az Erste a piaci átlagnál nagyobb növekedést tervez. A banknál az idei első negyedévben a fogyasztási típusú kölcsönök esetében a kihelyezés több mint a harmadával, 36 százalékkal bővült tavalyhoz képest, míg ezen belül a személyi kölcsönöknél az új hitelek összege 46 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.