Brexit – Ázott a ház, szabotáltak a lordok

Özönvíz

Tegnap is ülésezett a T. Ház, sőt, mind a két ház, miután a brit parlament kétkamarás. A normál, vagyis választott ház (House of Commons) kivételesen nem az európai unió tagsággal foglalkozott, hisz vannak egyéb elvégzendő feladatok is, azonban az üléstermet váratlanul víz árasztotta el, ezért fel kellett függeszteni a munkát. Hogy a véletlen művéről van-e szó (az épületre ráférne egy kiadós felújítás), vagy szabotázs zajlott, azt egyelőre nem tudjuk, azt viszont igen, hogy a másik házban, a lordoknál erre került sor.

Szabotázs

Néhány kilépéspárti képviselő megpróbálta végtelen beszédekkel, valamint újabb és újabb felvetésekkel megakadályozni a választott ház által szűk többséggel hozott törvény elfogadását, amely kötelezné a kormányt, hogy minden körülmények között kerülje el a megállapodás nélküli kizuhanást. A felsőház többsége EU-párti, így nem vitás, hogy a jóváhagyás meglesz, de le kell állítaniuk a szabotőröket, ami az ősi és elavult házszabályok miatt nem is olyan egyszerű.

May és Corbyn

Mindeközben Theresa May kormányfő és Jeremy Corbyn, az ellenzék vezetője folytatta tárgyalásait, végre az utolsó utáni pillanatban megindult a nemzeti együttműködés, legalábbis pártvezető szinten, igaz, a nemzeti kifejezés nem teljesen helytálló, mert négy nemzet sorsáról van szó, így inkább talán az országos együttműködés kifejezés helytálló.

A megoldást ugyan még nem találta meg a két politikus, de a kormányfő ma írásbeli javaslatot terjeszt Corbyn elé, kérdés, hogy rábólint-e az ellenzéki vezér. Pontosan nem is tudjuk Corbyn mivel lenne elégedett, a vámunió a minimum, de szíve szerint egy második népszavazást is szeretne, esetleg több opcióval, így a nép lezárhatná az ügyet, amire a parlament és a kormány eddig képtelen volt.

Európai javaslat

Az európai oldalról Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke tett javaslatot a válság feloldására: olyan egyéves hosszabbítást javasol, melynek végső időpontja nincs kőbe vésve: ha előbb megállapodás születik, előbb kiléphet az Egyesült Királyság. Tusk azt szeretné elkerülni, hogy a döntésképtelen ország néhány hetenként minidig újabb rövid halasztást kérjen, ugyanakkor ez a flexibilis javaslat megfelelhet azoknak, akik a rövid kiterjesztéshez ragaszkodik, hisz ennek lehetősége megmaradna: csak azon múlna, mikor egyeznek meg végre valamiben.

Az viszont kétségtelen, hogy az európai parlamenti választásokon részt kell vennie a briteknek ebben az esetben, bár úgy véljük, ebbe azért nem halnak bele, nem olyan nagy dráma a jelenlegi súlyos demokrácia-deficitben egy ténylegesen demokratikus eljárást is tartani, ahol a nép legalább így vagy úgy, de megnyilvánulhat.

Merkel Írországban

Mindeközben Angela Merkel Dublinban járt, és biztosított ír kollégáját, Leo Varadkart, hogy mindent megtesz a megegyezés nélküli kiesés elkerülésére, hogy ne kelljen jövő pénteken vámellenőrzésbe kezdeni az északír-ír határon.

Breaking: May lehetetlen halasztási dátumot kért

Theresa May péntek délelőtt újabb meglepő lépést tett: június 30-i hosszabbítási kérelmet nyújtott be Donald Tusknak, hozzátéve, hogy ha május 22-ig nincs megegyezés, akkor részt vesznek az európai parlamenti választásokon. Ez a kérés az eddigiek fényében annyira abszurdnak tűnik, hogy meglepő lenne, ha az EU rábólintana, ráadásul May ugyanezen kérését az EU már egyszer elutasította. A spanyol, a francia és a holland kormány már jelezte is, hogy komoly irányváltás nélkül semmilyen hosszabbítás nincs, ebben az esetben úgy tekintik, hogy az Egyesült Királyság a megállapodás nélküli távozás mellett döntött.

Péntek este a Munkáspárt közölte, hogy három napi tárgyalás után semmire nem jutottak a Theresa May miniszterelnökkel, vagyis lényegében semmi elfogadhatót nem ajánlott nekik. A hétvégén elvileg nincsenek tárgyalások, bár nem kizárt, hogy a háttérben folynak próbálkozások, Theresa May mögött áll már egy-két hétvégi akció, bár eredménye sosem lett.